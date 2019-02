Garamendi advierte de que 'cargar la fiesta a las empresas limitará la creación de empleo'

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido al Gobierno sobre el proyecto de Presupuesto Generales del Estado que tiene sobre la mesa y, en concreto, sobre el aumento de las cotizaciones sociales, impuestos y la tasa de transacciones financieras que plantea. "Esto evitaría que las empresas creen el empleo que podrían crear", dijo y advirtió directamente al Ejecutivo: "Cuidado con cargar la fiesta a las empresas porque lo que se va a conseguir es lo contrario de lo que se pretende".

Garamendi hizo estas declaraciones durante un desayuno organizado por Nueva Economía Forum al ser preguntado por los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) de este martes según los cuales 2018 fue el sexto año consecutivo en creación de empleo en España. Algo que el presidente de la CEOE celebró pero también justificó a través del viento de cola de los últimos años en los que la economía española crecía al 3% y la mundial al 4% y cuando "no teníamos guerra entre las principales potencias mundiales, ni Brexit, ni el efecto catalán", mientras que este 2019 la previsión de la patronal es que el crecimiento se mantenga pero se ralentice al situarse en el 2,2%. "Esto significa que vamos a seguir creando empleo pero no será en la misma cantidad que antes y ahí sí que nos preocupa que si el 90% de los empleos lo hacen las empresas privadas no puede ser que la fiesta la tengan que pagar ellas", agregó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio y de Freixenet, José Luis Bonet, sostuvo un discurso muy similar al de su homólogo de la CEOE y advirtió que tenía dudas sobre el cumplimiento de lo establecido en los presupuestos. "Son demasiado optimistas y yo tiendo al optimismo, pero no tanto", dijo. Según el presidente de la Cámara de España es fundamental fijarse en la situación actual que calificó de "constricción" de la economía y añadió que aunque está a favor de determinados gastos e inversiones, no puede hacerse sin medir su impacto. "Estoy a favor del aumento de gastos sociales que ayuden a la gente que lo necesita y de las inversiones como el Corredor Mediterráneo, que también se necesita, pero no puede hacerse a base de perjudicar la marcha normal de las empresas con los impuestos en un momento en el que no es conveniente porque lo que hay que hacer es aumentar las posibilidades de empleo en nuestro país, concluyó.