Galán niega que la cúpula de Iberdrola espiase a nadie

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha negado este lunes que los máximos responsables de su compañía encargasen al excomisario Villarejo investigar a rivales. "La cúpula de Iberdrola no se dedica a espiar a nadie", ha asegurado en una entrevista en la 'Cope'. Tanto 'El Confidencial' como 'Moncloa.com' llevan varios meses informando sobre estos presuntos espionajes, particularmente a Florentino Pérez, presidente de ACS y el Real Madrid, unos supuestos delitos que está investigando la Audiencia Nacional.

El ejecutivo ha mantenido que en las investigaciones interna y externa encargadas por la eléctrica "no se ha encontrado nada que no se adapte a la ley". También ha afirmado que su compañía está colaborando con la justicia y ha pedido al juez que "no se impida que se publique todo aquello que consideren los medios de comunicación", en referencia a la investigación abierta por el magistrado a los dos medios que están publicando noticias sobre la vinculación de Villarejo con empresas como Iberdrola y también el BBVA.

"Hay además, en este tema, parece que muchas empresas que tuvieron algún tipo de relación con las empresas de este señor. Y yo creo que es bueno que todos conozcamos y conozcan que es lo que sucedido y actuemos en consecuencia", ha lanzado Galán. "Lo que pedimos es que siga el tema y que aprendamos todos de una situación como la que está produciendo, que no es precisamente muy afortunada para la imagen del país", ha rematado.

RELACIÓN DE AÑOS

A raíz de las primeras informaciones periodísticas, Iberdrola abrió una investigación interna en noviembre del 2018 y otra en julio del 2019. Según aseguró la compañía el pasado octubre, "ambas determinaron, por un lado, que se habían contratado 17 servicios de tipo ordinario y propios de la Dirección de Seguridad Corporativa entre los ejercicios 2004 y 2017; y, por otro, que en el proceso de contratación y posterior pago de dichos trabajos se habían aplicado correctamente todos los controles y procedimientos internos de Iberdrola".

Pese a ello, la compañía cesó a Antonio Asenjo, jefe de seguridad y presunto contacto de Villarejo con Iberdrola, que ha sido imputado por la Audiencia Nacional por los delitos de cohecho y revelación de secretos. El juez Manuel García-Castellón ha citado para esta semana a Villarejo y su socio Rafael Redondo, pero ha decidido aplazar la de Asenjo por razones médicas. Las informaciones publicadas sostienen que la eléctrica contrató al expolicía para frenar el intento de ACS de controlarla entre el 2009 y el 2011. Manuel Delgado Solís, consejero de la constructora y supuesto topo de Villarejo, dimitió hace unos días.

Florentino Pérez ha pedido personarse en la causa, después de que se publicase que Iberdrola trató de conseguir información personal comprometedora para disuadirle. "A la vista de las informaciones aparecidas en el día de hoy, Florentino Pérez ha decidido personarse en calidad de acusación particular en el procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional sobre Iberdrola para ejercitar acciones penales y civiles contra los que resulten responsables de los mismos, entre los que podrían estar incluidos, según el contenido de dichas informaciones, el presidente de Iberdrola y la gente de su entorno que haya participado, el propio comisario Villarejo y los medios de comunicación que hayan podido servir de instrumento a esta actividad delictiva", apuntó en una nota.