El fundador de Twitter se lanza al desarrollo del bitcoin

Jack Dorsey, el fundador de Twitter, ha anunciado la creación, junto con el rapero Jay Z, de una fundación para financiar el desarrollo del bitcoin como moneda de Internet. La fundación llevará el nombre de bTrust y comenzará su andadura en África e India, explicó el propio Dorsey en Twitter.

Asimismo, Dorsey avanzó que él y su socio aportarán conjuntamente 500 bitcoin -unos 24 millones de dólares- al proyecto, que busca consolidar el desarrollo de esta moneda virtual en plena pandemia de coronavirus, una época en las que las transacciones digitales están cobrando cada vez más fuerza en el ámbito económico.

JAY-Z/@S_C_ and I are giving 500 BTC to a new endowment named ₿trust to fund #Bitcoin development, initially focused on teams in Africa & India. It‘ll be set up as a blind irrevocable trust, taking zero direction from us. We need 3 board members to start: https://t.co/L4mRBryMJe