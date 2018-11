Fundación Telefónica crea un asesor de empleo virtual para las nuevas profesiones digitales

En el año 2010, el buscador de empleo Infojobs registró en su base de datos alrededor de 20 ofertas laborales relacionadas con el Big Data, mientras que el año pasado esa cifra ascendía a 6.000. Un cambio de paradigma en el empleo que va a más, pues según esta plataforma el 80% de los jóvenes que está estudiando encontrará trabajo en algo que todavía no existe. En este contexto, la Fundación Telefónica ha lanzado la plataforma Conecta Empleo que detecta los 23 perfiles digitales más demandados en España y asesora al usuario para que encuentre trabajo en estas nuevas profesiones.

La plataforma, desarrollada por la Fundación Telefónica en colaboración con Infojobs plataforma que incluye el 70% de las ofertas laborales en España-, detecta en tiempo real los 23 perfiles más demandados, entre los que se encuentran Desarrolador Java, Backend, Frontend o de bases de Datos, y muestra un video de cada uno de ellos para conocer su uso y aplicaciones. Además, ofrece un mapa interactivo con las ofertas por provincia y, posteriormente, un orientador laboral basado en algoritmos hace recomendaciones personalizadas en función de las demandas.

Así, este orientador virtual recaba información de las ofertas de empleo, detecta cuáles son las características más repetidas, identifica los conocimientos técnicos más comunes necesarios para estas promociones y señala cuáles son los cursos, tanto gratuitos como de pago, necesarios para adquirir esta formación de un total de 30.000 con el objetivo es potenciar aquellas habilidades requeridas para un empleo y que el usuario todavía no domina. "No estamos mirando tanto los certificados sino las competencias que hacen falta, el conocimiento concreto sobre una materia, más allá de si el usuario tiene un curso o no", explicó en su presentación el director de Empleabilidad de Fundación Telefónica, Luis Miguel Olivas.

La previsión de la Fundación Telefónica, quien reconoce que también mantiene conversaciones con LinkedIN para integrar esta aplicación, es lograr en las primeras dos semanas un total de 5.000 usuarios para 'saltar' a Latinoamérica y diseñar allí esta plataforma de cara a los primeros meses del próximo año. En total, esperan alcanzar el medio millón de usuarios activos en 2019.