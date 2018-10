Los funcionarios del Estado tendrán el mismo permiso al nacer sus hijos

En el año 2021 todos los funcionarios y funcionarias de la Administración del Estado tendrán derecho a 16 meses de baja por hijo. Gobierno y sindicatos –CC.OO, UGT, CSIF y CIGA- según el acuerdo «histórico» alcanzado ayer y que equiparará el permiso de paternidad (de cinco semanas) de los funcionarios al de maternidad, de forma progresiva: en 2019 se aumentará a 8 semanas, en 2020 subirá a 12 semanas y en 2021 se igualará a las 16 semanas del actual permiso de maternidad.

Así lo anunció la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, en una firma con los sindicatos después de reunirse estos en la Mesa de Negociación de la Administración General del Estado que fue presidida por el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto.

«La desigualdad en la asunción de las responsabilidades familiares y de las tareas domésticas entre hombres y mujeres es todavía una realidad debido a factores culturales y de organización social, las administraciones públicas no son ajenas, por lo que en este marco es clave alcanzar la responsabilidad compartida en el hogar donde el cuidado de menores, mayores y dependientes y tareas domésticas se asuma de manera equilibrada, independientemente del género, defendió la ministra socialista.

Según el documento firmado, el permiso no será transferible entre progenitores y las cuatro primeras semanas son obligatorias para ambos, mientras que las doce restantes no podrán ser simultáneas. La medida afecta únicamente a los funcionarios de la Administración del Estado –y, por lo tanto, no es obligatoria para el resto de administraciones (local y autonómica)-, pero la intención del Gobierno es que sirva de patrón para todos los trabajadores de ámbito público y privado por lo que se incorporarán «las modificaciones legales oportunas» en los próximos Presupuestos Generales del Estado y se procederá a la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público incorporando el permiso de manera progresiva.