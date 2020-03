El FMI y el Banco Mundial celebrarán su reunión de primavera de manera virtual por el coronavirus

Nuevo efecto del coronavirus. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial han decidido desconvocar la asamblea de primavera que debía celebrarse en Washington de manera presencial y se llevará a cabo de forma virtual.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el presidente del Banco Mundial, David Malpass, han emitido un comunicado conjunto en el que vinculan esta decisión a la preocupación provocada pro el coronavirus. Los equipos de ambas organizaciones trabajan en un plan conjunto "para adaptar la asamblea de primavera del 2020 del FMI y del Banco Mundial a un formato virtual".

Las instituciones financieras muestran su preocupación por el desarrollo del virus y "la tragedia humana que lo rodea". "Nuestro objetivo es servir a nuestros miembros efectivamente a la vez que aseguramos la salud y seguridad de los participantes en las reuniones", explican.

La asamblea de primavera del FMI y el BM, prevista para el 17 y 19 de marzo en Washington, reúne a cerca de 10.000 participantes entre funcionarios de los 189 países miembros, empresarios, representantes de la sociedad civil y periodistas.

"Estamos totalmente comprometidos a mantener un diálogo productivo con nuestros accionistas y emplearemos nuestras capacidades de conexión técnicas y virtuales al máximo para sostener nuestras esenciales consultas con nuestros países miembros", agregaron.

Este lunes, en otro comunicado, Georgieva y Malpass dijeron estar "listos" para ayudar a encarar "la tragedia humana y los desafíos económicos" del coronavirus, con todos los "instrumentos disponibles".

