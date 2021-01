Las 'fintechs' no podrán suplir la caída de crédito bancario

La financiación alternativa que pueden proporcionar las empresas 'fintech' no podrán suplir la previsible caída del crédito bancario provocada por la crisis de la covidien-19, según se pone de manifiesto en una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Financieros (IEF) con la colaboración de la consultoría Altria Corpo. Los resultados del primer barómetro han sido presentados este jueves. El 59% de las empresas desconoce el entorno 'fintech' y que el 67% no conocen la financiación alternativa. De hecho la proporción de la financiación que pasa por los circuitos alternativos en España representa tan solo un 10% de la financiación tradicional. "Las pymes son las empresas mes susceptibles de acceder a esos fondos.. No sustituirá el crédito bancario, pero pueden dar una alternativa a quine lo necesite!, ha comentado Josep Soler, presidente del IEF.,

Ha destacado, asimismo, que "ante las muy probables restricciones en el crédito bancario en los próximos meses por la morosidad y el aumento del riesgo, la financiación alternativa es aún desconocida por una mayoría de empresas y sólo una minoría se plantea utilizarlo ". Además, ha afirmado que "relanzar la Unión del Mercado de Capitales en la Unión Europea que busca reforzar esta forma de financiación es más urgente que nunca ". Una necesidad acuciante, ya que el 43% de las empresas encuestadas considera que le ha resultado difícil o muy difícil obtener financiación bancaria durante estos últimos seis meses a pesar de la liquidez proporcionada con los créditos ICO-Covidien.

El uso de las 'fintech'

En cuanto a la financiación alternativa, cabe destacar que el 42% de las empresas participantes la han utilizado en alguna ocasión. El 'factorin'g, el 'renting' y el' leasing' son las fórumulas los más utilizadas. Y respecto a los proveedores 'Fintech', un 20% de las empresas han utilizado alguna vez sus servicios en el que destaca el 'crowdlending'. según Eloi Noya, director general de Altria Corpo, "el barómetro ha revelado un conocimiento relativo de instrumentos de financiación alternativo, y un uso menor, pero con perspectivas de crecimiento".

Todo ello, en un escenario a futuro en el que un 70% de las empresas tienen previsto buscar financiación con bastante o mucha probabilidad y donde un 84% de las empresas creen que el acceso a la financiación se endurecerá. Una situación que según Noya se agravará porque "la concesión de créditos a las empresas se restringirá por parte de los bancos, después del esfuerzo que realizaron en el 2020 ",

Un contexto que cobra fuerza ante las previsiones que indican que, aunque tanto los bancos como los proveedores de financiación alternativo, en su mayoría, endurecerán las condiciones del crédito, un 90% de los bancos prevén subir los tipos de interés a diferencia de los proveedores de financiación alternativa, donde un 61% de estos afirman que los mantendrán estables. Por último, se ha destacado el hecho de que la razón por la que la financiación alternativo no ha crecido en estos últimos años al nivel que pretendía la Unión Europea con la Capital Markets Union son la falta de conocimiento de la financiación alternativo y la fuerte competencia del sistema bancario.