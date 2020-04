Fedetaxi anima a ampliar las denuncias contra el servicio paquetería de Cabify

La Federación Española del Taxi (Fedetaxi) ha animado este domingo a consumidores y asociaciones de transportes de mercancías a que, como ellos, amplíen sus denuncias en todas las instancias contra Cabify y contra la mercantil Prestige & Limousine, la compañía con la que la empresa de alquiler de vehículos con conductor (VTC) va a enviar paquetes sin viajero en Madrid.

El vicepresidente de Fedetaxi, Miguel Ruano, ha indicado este domingo en un comunicado que estos "servicios son ilegales" y una competencia desleal a los transportistas de mercancías, el resto de empresas de VTC y los taxistas, por lo que su organización lo ha denunciado ante la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana.

La empresa de movilidad urbana Cabify informó el viernes de que dejaría de ser intermediaria para el envío de paquetes sin viajero en Madrid y de que ese servicio lo realizará otra compañía del mismo grupo empresarial, la empresa Prestige and Limousine, que pertenece también al grupo Maxi Mobility, sin que la plataforma digital actúe de intermediaria, y el servicio pasará a denominarse Envíos by PyL.

El servicio Cabify Envíos fue estrenado en Madrid la semana pasada e iba a implantarse en otras ciudades españolas, pero la asociación de transportistas Fenadismer y la agrupación de taxistas Fedetaxi advirtieron de que denunciarían ante la Inspección de Transporte y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el intrusismo de Cabify en el transporte de mercancías por competencia desleal.

La Comunidad de Madrid requirió el 10 de abril a Cabify para que detuviera de forma inmediata su nuevo servicio de envíos, con la advertencia de sanciones de hasta 6.000 euros, al carecer de autorización como operador de transporte. Fedetaxi ha indicado que la "treta" de Cabify no sirve porque los VTC no pueden prestar un servicio de transporte de mercancías que no sean los equipajes de viajeros que viajen en esos coches VTC.

"Dicho servicio de paquetería puede prestarse con vehículos turismo, derivados de industriales, motos o lo que quieran, pero no con VTC, como tampoco se podría prestar con taxis", indica la organización de taxistas, que, además, señala que los VTC están destinados y autorizados en exclusiva a esa actividad y no pueden alternarla con otra, ni tan siquiera de modo residual.

Ruano ha dicho que "desde Fedetaxi vamos a continuar exigiendo lo que marca la ley hasta el cierre total de esa actividad" y ha criticado la "coartada" de Cabify, que descansa en que la actividad de transporte de mercancías en vehículos turismo de menos de 2 toneladas de masa máxima autorizada (MMA) se encuentra liberalizada en España.

Fedetaxi también recuerda que los conductores que trabajan para Prestige and Limousine están clasificados como conductores de vehículos de pasajeros y no de mercancías, y ha dicho que está valorando poner en conocimiento de la Inspección de Trabajo que se ponga en riesgo a los conductores de empresas que prestan servicios para Cabify obligándoles a repartir mercancías, un servicio fuera de sus obligaciones laborales. Además, la organización de taxistas dice que as mercancías transportadas no pueden ser consideradas envíos, pues no puede ir el equipaje o la mercancía en el coche sin pasajero, siendo sancionable cada uno de estos servicios con entre 1.001 y 2.001 euros, conforme la legislación de transportes terrestres.