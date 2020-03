La Fed recorta medio punto los tipos por el coronavirus

Movida por los temores de los efectos del coronavirus en la economía estadounidense y global, la Reserva Federal de Estados Unidos ha anunciado este martes que recorta medio punto los tipos de interés, que quedan entre el 1 y 1,25%. Se trata del primer recorte de emergencia de tipos desde la crisis financiera del 2008.

En su comunicado anunciando la decisión el banco central estadounidense asegura que los fundamentales de la economía estadounidense se mantienen fuertes pero reconoce que el coronavirus presenta riesgos cambiantes para la actividad económica. El Comité Federal de Mercado Abierto también explica que está siguiendo de cerca los acontecimientos y sus implicaciones para las perspectivas económicas y usará sus herramientas y actuará como sea adecuado para apoyar la economía.

La Fed no ha esperado a la próxima reunión de su órgano de política monetaria, agendada para dentro de dos semanas, para tomar la decisión, que se ha anunciado horas después de que se celebrara una conferencia de los ministros de economía del G-7 y representantes de bancos centrales tras la que se ha emitido un comunicado en el que se muestran dispuestos a actuar pero no se han anunciado medidas concretas.

UN PAPEL PARA LA POLÍTICA MONETARIA

En una rueda de prensa Jerome Powell, el presidente de la Fed, ha reconocido que se está ante una "situación fluida" y de "elevada incertidumbre" en la que el coronavirus ya "ha cambiado sustancialmente" las perspectivas económicas. "El virus y las medidas adoptadas para contenerlo lastrarán de seguro durante un tiempo la actividad económica tanto aquí (en EEUU) como fuera", ha dicho.

En la comparecencia también ha defendido la acción de emergencia. "Hay un papel para la política monetaria", ha dicho, reconociendo que "no reducirá contagios ni problemas en las cadenas de abastecimiento" pero augurando que sí dará un "impulso significativo a la economía" e "inyección de confianza".

CRÍTICAS DE TRUMP

Powell ha negado que la Fed haya actuado bajo influencia política pero el recorte llega tras días de críticas públicas y presión a la Fed del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en la madrugada tuiteaba uno de sus mensajes cuestionando a Powell y al organismo, el último en una retahíla de ataques lanzados en los últimos días.

....paying higher rates than many others, when we should be paying less. Tough on our exporters and puts the USA at a competitive disadvantage. Must be the other way around. Should ease and cut rate big. Jerome Powell led Federal Reserve has called it wrong from day one. Sad!