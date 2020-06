Fainé condiciona la obra social a recuperar los dividendos bancarios

La crisis económica que se avecina será especialmente dura para los sectores más vulnerables de la población. Es por ello que Isidro Fainé, presidente de la Fundación La Caixa, ha reclamado este viernes recuperar los dividendos bancarios para que esas compañías puedan destinar recursos a su obra social.

Durante la quinta jornada de la Cumbre Empresarial organizada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en la que los máximos representantes de distintos sectores intentarán definir un plan de recuperación de la economía española, Fainé ha mostrado su rechazo a la decisión del Gobierno de que las entidades bancarias y otras compañías no puedan remunerar a los accionistas. "No estoy de acuerdo con la política de no pagar dividendos porque a base de repartir se hace un gasto social, ha remarcado.

De esta manera, Fainé se suma a lo que ya han pedido en los últimos días banqueros y la patronal del sector bancario, la Asociación Española de Banca (AEB), asegurando que muchos jubilados necesitan ese dividendo para complementar su pensión.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Fainé y Miguel Carballeda, presidente de la Fundación Once, han instado a las empresas responder a la recesión que causará la pandemia del coronavirus Covid-19 aplicando criterios de responsabilidad social corporativa que faciliten una mayor inclusión laboral de las personas con minusvalías físicas o psíquicas y que combatan el paro generalizado y la pobreza infantil. Podemos convertir España en el país más accesible del mundo, ha señalado Carballeda.

Fátima Báñez, coordinadora del proyecto 'Empresas que ayudan' de la Fundación CEOE y ministra de Empleo y Seguridad Social entre 2011 y 2018 bajo el gobierno del PP, también se ha sumado a esa petición de responsabilidad social corporativa de las empresas para la creación de riqueza y ocupación.

La cumbre empresarial de la CEOE ha contado hoy también con la presencia de empresarios y personalidades del mundo emprendedor y autónomo como Lorenzo Amor, presidente de ATA; Mireia Badía, CEO de grow.ly; Clemente Cebrián, presidente de El Ganso; Alicia Asín, CEO de Libelum; Fermín Albaladejo, presidente de Cejae; y Javier Vilaseca, presidente del Grupo Sego Finance.