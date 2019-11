Expectación ante el nuevo modelo energético

"No importa tanto quién gobierne como las políticas que se hagan". En eso coinciden los empresarios asturianos que se atreven a hablar de un hipotético Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. Eso sí, le reclaman "prudencia" y que "no haya bandazos".

Al futuro Gobierno le pediría que gobierne para todos los españoles; que haga las cosas con sentido común y que actúe con prudencia favoreciendo la actividad empresarial porque la prosperidad es buena para los ricos pero aún más para la clase media y los pobres, que son los más beneficiados cuando hay crecimiento, dice Macario Fernández, presidente de Asturiana de Laminados, sociedad cotizada en bolsa que produce bobinas y chapas de zinc.

Ante todo, prudencia

Fernández alerta de que las empresas y sobre todo las pymes no pueden llenar la caja de los presupuestos del Estado para financiar dispendios en políticas sociales, pero no expresa una cautela específica sobre qué partidos formen el próximo Ejecutivo. Ante una coalición PSOE-Unidas Podemos, sostiene que la opinión dependerá de lo que hagan, de sus políticas fiscales y sociales. Estamos en un periodo de desaceleración y si no se es prudente, podemos volver a lo peor de la última crisis, opina. Un Gobierno de PSOE-Unidas Podemos nos puede gustar más o menos, pero lo que debemos pedir son políticas prudentes, reitera. Otra cosa es que una alianza PSOE-PP-Ciudadanos fuese mejor porque reduciría la incertidumbre, precisa.

En la industria asturiana hay preocupación, expresada por la patronal, por las consecuencias de una aceleración de la transición energética, pero también hay pymes que han encontrado en las renovables un filón. En un sector tan regulado como el de la energía las decisiones del Gobierno son claves. Las del último nos favorecieron; las del anterior, no, señala Javier Fernández-Font, director general de Alusin Solar, fabricante de estructuras para paneles solares. Veo con expectación el nuevo Gobierno que se puede formar, en el que Teresa Ribera podría seguir pilotando la política energética, aunque es una cartera deseada por Podemos, destaca Fernández-Font.

En un reciente encuentro de directivos, Joaquín García Rico, consejero delegado de grupo de ingeniería TSK, y Agustín Suárez, gerente de HIASA (grupo Gonvarri), coincidieron en destacar ante un posible Gobierno PSOE-Unidas Podemos: Lo más importante es que nos dejen trabajar, que no nos pongan trabas. Suárez añadió que él pedía, por lo menos, un marco regulatorio estable porque los bandazos son terribles para las empresas.