La evolución de los videojuegos: de un laboratorio a los móviles

Con la salida al mercado de las nuevas Xbox Series X y Series S y la de su competidora, la PlayStation 5, empieza una nueva batalla en la guerra entre Microsoft y Sony. Su primer combate fue a principios de siglo, con la sexta generación de consolas de sobremesa, siendo la Xbox y la PlayStation 2 sus respectivas armas. Veinte años más tarde empieza el cuarto asalto, con una dominación clara del mercado por parte de estos dos gigantes -dejando de lado la siempre presente Nintendo- pero la historia de los videojuegos va mucho más allá de Sony y Microsoft.

EL INICIO DESCONOCIDO

En la New Yorks World Fair 1939 encontramos el que se considera el primer videojuego, desconocido por muchos. Un ordenador llamado Nimatron, que permitía jugar contra la máquina al clásico y popular juego Nim (de ahí el nombre de Nimatron). El juego consiste en repartir de forma aleatoria un número de cerillas, u otro objeto de pequeño tamaño en filas. Cada jugador puede coger la cantidad que quiera de la misma fila en su turno, siendo el ganador el último en coger una. Nimatron simulaba esto con cuatro filas de siete bombillas que se encendían y se apagaban. Decenas de miles de personas jugaron al juego y la máquina ganaba un 90% de las veces. Es por eso que a aquellos que consiguieran ganar, el Nimatron los premiaba con una moneda con la inscripción de Nim Champ.

PRIMEROS PIXELES

Las primeras pantallas en las que se pudo ver algo minimamente parecido a lo que hoy podemos disfrutar en una resolución de 4K a 60 FPS estaban en un laboratorio de recerca. En 1952, Alexander Shafto Douglas, estudiante de la universidad de Cambridge, trabajaba en una tesis sobre la interacción entre computadoras y humanos. Así surgió la idea de crear un juego en el que una persona pudiera competir con una máquina. De ahí nació OXO, una versión virtual de otro clásico juego popular, el tres en raya, y que utilizaba un dial telefónico como control. (Pulsar el 5 para la casilla del medio, el 3 para de la de la parte superior derecha)

EL PADRE DE LA SOBREMESA

Ralph Baer desarrolló la Magnavox Odyssey. Su prototipo era conocido como Brown Box y nació en la mente de Baer tras recibir el encargo de construir la mejor televisión del mundo. Baer, consideraba que para ser perfecta tenía que tener algún elemento interactivo y así empezó a trabajar en la patente de lo que sería la primera consola de sobremes del mercado. En 1972 llegó a las tiendas la Magnavox Odyssey, con un inició complicado por una campaña publicitaria que empezó mal, por no dejar claro en que televisores se podía usar la consola y un elevado precio. Acudió Frank Sinatra al rescate, con un anuncio que ayudo a subir las ventas de la que por algún tiempo fue la única consola que permitía jugar al Pong.

Mañana inicia la nueva generación de consolas con la llegada del #XboxSeriesX y #XboxSeriesS. Dos días más tarde llegarán la #PlayStation5 a la que se llama la novena generación de consolas y hemos querido hacer un hilo con las consolas de cada generación y algunos datos. — Gamer Time (@GamerTimeCL) November 9, 2020

PONGAMONOS EN SERIO

Atari ha sido una de las empresas más importantes en la história del videojuego. Nolan Bushnell y Ted Dabney son sus creadores. Bushnell había provado la Magnavox Odyssey, incluyendo su juego de Ping-Pong. Fue por eso que encargo a Al Alcorn, un ingeniero que no había trabajado en videojuegos, la creación de Pong. Con la máquina terminada en 1972, la probaron en una cervecería de mala muerte de Sunnyvale como la describe Bushnell.

A las dos semanas, Al Alcorn tuvo que ir arreglar la maquina porque no funcionaba. El problema que tenía era que el compartimiento para las monedas estaba completamente lleno y ya no aceptaba más. Mientras otras maquinas tenían unos ingresos de unos 40 dólares semanales, las maquinas Pong alcanzaban los 200. El beneficio para Atari era enorme, siendo el preció de producción de cada máquina de Pong de entre unos 300 y 400 dólares, su precio de venta era de 1.200. Con más de 35.00 máquinas vendidas. Atari empezó la construcción de una leyenda.

LA FIEBRE DE LOS 80

El estallido de los videojuegos nos dejó obras maestras como Space Invaders (1978), Pac Man (1980), Donkey Kong (1981) y Tetris (1984). Llegarón con estos clásicos inolvidables los primeros grandes torneos de videojuegos, los antepasados de los ahora tan futuristas esports. En 1980 tuvo lugar el primer torneo nacional, 'Space Invaders Championships', en el que 10.000 jugadores compitierón para demostrar ser el mejor de los Estados Unidos. Incluso Disney lanzó Tron en 1985 como muestra clara de la popularidad y notoriedad que tenían los videojuegos.

Gamers participating in the 1980 Space Invaders Championship, which was the first major video game tournament in history. pic.twitter.com/rq9mYh7U14 — Universal Curiosity (@UniverCurious) May 6, 2020

El final de la década fue, como mínimo, igual de bueno que el inicio. En 1986 Shigeru Miyamoto, figura clave en Nintendo, dio a luz a la saga Zelda con el primer The Legend of Zelda. En 1988 salió a la venta John Madden Football, el primer videojuego en introducir la realidad de los deportes en una consola y para cerrar estos gloriosos diez años, en 1989 Nintendo lanzó la Game Boy. Una consola que pese a estar limitada a nivel visual, por no tener pixeles de color, enamoro al público con su extenso catalogo de juegos.

DEL SALÓN ARCADE AL SALÓN DE CASA

Los 90 marcaron la transición de los salones de arcade a las consolas de sobremesa. Si bien algún bombazo como Mortal Kombat (1993) intentaba ser un último coletazo de las recreativas, la quinta generación de consolas realizó un FATALITY a las salas de juegos. La Sega Saturn (1994), la primera Playsation (1994) y la Nintendo 64 (1996) actuaron como verdugos de las recreativas. Por si el lanzamiento de estos tres icónicos gigantes fuera poco, Blizzard lanzó Warcraft; Horcos y Humanos un juego de estrategia real que introducía a millones de jugadores del videojuego de rol multijugador masivo en líne, (MMORPG).

Fue también la época en la que se consolido la figura de las macotas de la compañía. Commodore intento fallidamente hacerse un lugar con la AmigaCD32 (1994), Sega luchaba con la Mega Drive (1988) y Atari lanzó Atari Jaguar en 1993. Con cada compañía intentando añadir valor a su marca, Nintendo lució como bandera a Mario - quien nació en el ya mencionado Donkey Kong de 1981 -, Sega lanzó en 1991 el primer juego de Sonic, el erizo azul. Sony apostó por Crash Bandicoot en 1996, y empezó a generar así la base de exclusivos que mantiene hoy en dia. Aunque, irónicamente, Crash Bandicoot ha dado el salto a Xbox One en la generación que ahora abandonamos.

UN ESTILO DE VIDA

Con la llegada del nuevo siglo, la historia se agranda. Así como el público. En el año 2000 aparece Los Sims, un juego para ordenador que permite dirigir la vida cotidiana de los personajes. Convertirlos en personas de éxito o encerrarlos en el baño, eliminando la puerta y las ventanas, depende de nosotros. El videojuego publicado por Electronic Arts se convirtió en el juego de ordenador más vendido y el más jugado por el público femenino.

En el 2001 empieza la guerra. Microsoft lanza la Xbox, y el tridente Nintendo-Sony-Microsoft se hace con el poder de las consolas de sobremesa. El hueco está en el mercado de los ordenadores, y ahí es donde la compañía Valve lanza en el 2003 Steam, una plataforma de distribución digital que permite a los jugadores descargar, jugar y actualizar sus videojuegos.

En la feroz lucha por el título de la mejor consola, Nintendo decide alejarse de la propuesta de Sony y Microsoft y en el 2006 lanza la Wii, la primera consola que ofrece un sistema de control por movimiento. La Wii proponía algo totalmente distinto. Llevo los videojuegos aún a mucha más gente y se preocupaba porque los usaurios tuvieran un estilo de vida saludable, con propuestas como Wii Fit (2007)

Y es que la primera década de los 2000 dejó en el recuerdo de los usuarios una oferta en el catalogo dirigida a todos los estilos de vida. Videojuegos deportivos, el boom de los periféricos musicales, la aparición de World Of Warcraft, el mayor multijugador masivo online y en especial, la llegada en 2009 de juegos como Angry Birds. Nacía también el videojuego para jugar en el móvil esperando al autobús.

E-Sports y 'streamers'

La revolución total se produce con la aparición de las plataformas de 'streaming' y torneos de juegos como el League Of Legends (2009) que reunen a 100 millones de espectadores . El primer videojuego, Nim, en el Nimatron, te daba una chapa con la inscripción de Nim Champ por ganar. En el primer torneo de nacional de Space Invaders el premio era un ejemplar del juego Asteroid. En 2019, Kyle ' Bugha' Giersdorf, un jugador de 16 años, se llevó a casa 3 millones de dólares al ganar un torneo de Fortnite (2017)

Con la llegada de las nuevas consolas de Sony y Microsoft, el la leyenda solo puede seguir creciendo. Teniendo la realidad virtual como una de las tareas pendientes, la historia de los videojuegos aún tiene mucho más por contar.