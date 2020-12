El Eurogrupo apoya mantener los estímulos fiscales en el 2021

Aunque la llegada de la primera vacuna contra el covid-19 y la inminente campaña de vacunación han generado una oleada de esperanza, los ministros de economía y finanzas de la Eurozona están de acuerdo en que lo apropiado durante 2021 será mantener las políticas de estímulo para seguir apoyando una economía que sigue ahogada por las consecuencias de la crisis del coronavirus. Hasta que no tengamos una mayor confianza sobre nuestra situación sanitaria, confianza en acabar con la pandemia y la disponibilidad amplia de vacunas no cambiará nuestro enfoque, ha resumido el presidente del Eurogrupo y ministro irlandés de finanzas, Paschal Donohoe, tras un encuentro extraordinario por videoconferencia.

Dicho de otra forma mientras la situación siga siendo la que es actualmente, los Estados miembros tendrán luz verde para seguir con la barra libre y solo deberán retirarse, gradualmente, cuando las condiciones epidemiológicas y económicas lo permitan. Y, según ha explicado el comisario de asuntos económicos, Paolo Gentiloni, pese las noticias positivas en torno a las vacunas, que han generado muchas expectativas entorno a la recuperación, el panorama sigue siendo muy incierto. El tercer trimestre de 2020 ha sido mejor de lo pronosticado en sus últimas previsiones económicas, pero es posible que el cuarto sea peor.

Tenemos un invierno complicado por delante. La situación epidemiológica ha empeorado en algunos países en las últimas semanas y aunque los datos de poder adquisitivo de la Eurozona son alentadores cabe esperar que las medidas de contención adoptadas por varios Estados miembros provoquen una caída de la demanda interior a corto plazo, ha explicado Gentiloni precisando que aún así podríamos ver los primeros brotes verdes de la recuperación en el primer trimestre del próximo años. En todo caso, en gran medida dependerá de las vacunas y las campañas de vacunación.

Control de la elevada deuda

Además de hacerse eco de la situación económica, la declaración adoptada por los Diecinueve países de la Eurozona también avala los dictámenes de la Comisión Europea sobre los planes presupuestarios de los distintos países para 2021. En este contexto, el Eurogrupo advierte a los países con niveles elevados de deuda y que ya tenían antes de la pandemia problemas de sostenibilidad a medio plazo que es importante que garanticen que, a la hora de adoptar medidas presupuestarias, preservarán la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

Aunque el texto no menciona explícitamente a ningún país, es la advertencia que lanzó Bruselas el pasado 18 de noviembre a cinco países: España, Bélgica, Grecia, Italia y Portugal. En este terreno, Gentiloni ha recordado que todos los Estados miembros, incluidos aquellos que están más endeudados, tienen que mantener las políticas de apoyo frente a la crisis aunque eso no significa que el problema de la elevada deuda desaparezca, ha avisado.

El Eurogrupo toma también nota de que si bien en la mayoría de los Estados miembros las medidas de apoyo adoptadas tienen carácter temporal, algunas medidas no parecen ser temporales. Se trata del reproche que Bruselas hizo a cuatro países: Francia, Italia, Lituania y Eslovaquia. No decimos que las medidas no van bien encaminadas. Lo único es que tomamos nota de que a nuestro juicio estas medidas a lo mejor no son provisionales así que en el futuro habrá que ver qué hacer, ha avisado Gentiloni.