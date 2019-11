Las estafas más comunes a la hora de alquilar un piso: cómo detectarlas y qué hacer

Buscar piso en plena burbuja inmobiliaria puede resultar un infierno, pero si a ello añadimos la posibilidad de caer en una de las numerosas estafas presentes en las páginas de referencia podemos estar ante una película de terror. Adelantar dinero, no poder ver el piso o convertirse en embajador de esa vivienda son algunas de las claves de un negocio que encuentra cada vez más víctimas a través de Internet. Y es difícil de perseguir.

Precisamente por esto, las asociaciones de consumidores y fuerzas de seguridad emplean tiempo en hacer listas de recomendaciones y cuestiones a evitar a la hora de buscar un nuevo techo bajo el que vivir.

¿QUÉ TIPOS DE ESTAFAS SON HABITUALES?

CÓMO EVITAMOS CAER EN EL ENGAÑO

A estas alturas te estarás preguntando cómo identificar una de esas estafas, o cualquier otra que pueda surgir en Internet. El miedo no puede paralizarte ante una gestión que hoy en día se realiza prácticamente siempre online, así que estas son algunas de las pautas a seguir:

Has recibido un email sospechoso‼️:

👉🏻Faltas de ortografía

👉🏻Frases mal construídas

👉🏻El remitente del email no se corresponde con la entidad o empresa del correo

