Estafas en el Black Friday: los Mossos alertan de los timos en las redes

Las grandes campañas de márketing y con fechas concretas son un gran reclamo para miles de consumidores, y cómo no, para los estafadores, que no dudan de aprovechar el tirón. Es el caso del Black Friday, que llega este viernes a su esplendor, pese a que numerosas empresas ya han comenzado sus ofertas. En este marco, los Mossos alertan a través de las redes que a cita comercial nacida en EEUU y ya afianzada en España se sumanciberdelincuentes que lo único que quieren es quedarse con tus datos. Algo que cada vez es más habitual. La policía catalana advierte en un tuit difundido este jueves que no piques:

Si reps aquest missatge aprofitant el #BlackFriday NO piquis, l'únic que podràs guanyar serà un disgust en saber que han aconseguit les teves dades! pic.twitter.com/STGzjwKd0T — Mossos (@mossos) 22 de noviembre de 2018

La Policía Nacional, por su parte, también recuerda a través de un tuit consejos de seguridad a la hora de realizar las compras on line: