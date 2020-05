España sufrirá más recesión y una recuperación más tardía

Las estrictas medidas de confinamiento impuestas por el Gobierno español para frenar la propagación del coronavirus provocarán un desplome sin precedentes de la economía, con una caída descomunal del 9,4% del Producto Interior Bruto en 2020, que colocarán a España --junto a Grecia, Italia y Croacia-- en una de las recesiones más profundas de toda la Eurozona este año, según las nuevas previsiones económicas de la Comisión Europea. Este pesimismo se compensará en parte en 2021 con un rebote del 7% del PIB aunque será insuficiente para recuperar el terreno perdido.

Según el escenario dibujado por Bruselas, el paro también volverá a dispararse –al 18,9% este año y 17% el próximo-- lo mismo que la deuda, que se irá hasta el 115,6% antes de bajar al 113,7%, mientras que el déficit público superará el 10% este año y solo caerá hasta el 6,7% en 2021, muy por encima del límite del 3% de las reglas europeas.

Las cifras reflejan una fuerte contracción en la recaudación y el aumento del gasto por desempleo, gasto social y atención médica que, junto con el incremento ya aprobado en pensiones y en el salario de los funcionarios, agrandarán la brecha.

PRIORIDADES / «España es uno de los tres o cuatro países más afectados en Europa por este brote. Necesita nuestra solidaridad y necesita que el Gobierno adopte decisiones potentes y rápidas», valoró el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, eludiendo pronunciarse sobre cuándo deberá hacer ajustes el Gobierno español.

«No es habitual que el comisario de Asuntos Económicos invite a los gobiernos a gastar, pero así es. Las consecuencias de no gastar, de no intervenir, y no juzgo la calidad de las intervenciones, habrían sido peores que las consecuencias que tendremos por el alto déficit y la deuda», ha justificado el italiano. «Tendremos un periodo para recuperar el camino adecuado. Pero para hacer frente a la crisis, y el riesgo de perder empleos en España, es absolutamente necesario», añadió. Según Bruselas, España será junto con Grecia (-9,7%) e Italia (-9,5%) el país que registrará este año la mayor contracción económica pero también caerán con fuerza Francia (-8,2%) o Irlanda (-7,9). El impacto será generalizado, con una caída récord en la Eurozona (-7,7%) y en la UE (-7,4%) y un rebote similar del 6,3 y 6,1% respectivamente.

Aún así, países como Alemania (-6,5%) conseguirán salir con menos rasguños lo que augura que la recesión y la recuperación serán «desiguales» y dependerán de la «severidad de la pandemia», del «rigor de las restricciones», la «exposición de las economías a los sectores más golpeados» por la crisis y, sobre todo, del tamaño de las medidas de apoyo económico que podrían llevar a una recuperación a varias velocidades en función de la capacidad de los gobiernos de estimular sus economías. A finales del 2021 solo Alemania, Austria, Polonia, Eslovaquia y Croacia habrán recuperado el nivel mientras que Italia, España y Holanda se mantendrán dos puntos por debajo, con riesgos a la baja. «Una mayor prolongación o propagación del virus podrían llevar a una recesión aún mayor. Es más, no se puede excluir una crisis financiera si un shock de liquidez se traduce en problemas graves de insolvencia inesperados», alerta la Comisión.