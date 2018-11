Endesa decide volcarse en la movilidad eléctrica

En pleno debate sobre la transición hacia el coche eléctrico, Endesa da un golpe sobre la mesa con la promesa de instalar más de 2.000 puntos de recarga públicos en el plazo de dos años -antes de 2021- y 6.500 más en los tres siguientes para que «cualquiera se pueda desplazar por España con una distancia de 100 kilómetros». Así lo anunció ayer el consejero delegado de la compañía, José Bogas, antes de la presentación en sociedad y por todo lo alto del plan de movilidad eléctrica de la compañía que tuvo lugar en el Teatro Goya de Madrid. La energética invertirá 65 millones de euros en los próximos cinco años para instalar un total de 108.500 puntos de recarga eléctrica pública y privada antes del 2024, y lo hará a través de una nueva línea de negocio bautizada como Endesa X.

La instalación pública la realizará por partes: en los primeros dos años (2019 y 2020) instalará los 2.000 primeros puntos para conectar las principales ciudades de más de 35.000 habitantes y cubrir 15.000 kilómetros de las principales vías y áreas urbanas, con lo que asegura que conseguirá garantizar que «el 75% de la población pueda disponer de infraestructuras públicas en su municipio» y en los tres siguientes (2021-2023) prevé colocar otros 6.500 puntos en centros comerciales, párkings, cadenas hoteleras, áreas de servicio, etc. Pero además, Endesa prevé poner 100.000 puntos más de recarga en párkings privados antes del 2024.

La mayoría de los puntos serán rápidos, es decir, tendrán una potencia de 50 kilovatios (KW) que permitirá recargar el coche en unos 30 o 40 minutos para un recorrido de 100 kilómetros; el 35% serán normales (22 KW) lo que supone alrededor de 4 horas para la recarga de esos 100 kilómetros y un 15% serán de recarga ultrarápida (150KW) que permiten recargar los 100 kilómetros en aproximadamente seis minutos. Además, la electricidad suministrada en los más de 8.500 puntos de recarga de acceso público será 100% certificada de origen renovable, según la compañía. Por su parte, el director general de Endesa X, Josep Trabado, aseguró que la compañía tiene acuerdos con algunos fabricantes como Mitshubishi, Smart, Mercedes o Nissan para que al comprar un vehículo en una de estas marcas se contrate al mismo tiempo también la instalación del enchufe. Sobre la posibilidad de que España no tuviera capacidad energética para abordar la demanda eléctrica si se cierran las nucleares y las térmicas, Trabado aludió a un informe de REE para afirmar que España tiene capacidad para almacenar o cargar a más de 5 millones de coches «simultáneamente» en los periodos nocturnos que es cuando la mayoría de los coches se van a cargar a la vez. «En ningún caso va a haber un problema de suministro de energía», agregó. No obstante, Bogas aseguró que la transición debe hacerse de manera «inteligente» porque de momento todavía no existen baterías capaces de almacenar energía renovable para cuando no se disponga de sol o de viento, al tiempo que tildó de «inviable» ser cien por cien renovables «mañana».

El coste de la instalación de estos puntos los situó Bogas entre los 20.000 y los 30.000 euros, si son puntos de recarga normal o rápida, es decir, entre 22 y 50 kilovatios de potencia. En el caso de la ultrarápida, que tendría 150 kW, el coste ascendería a 500.000 euros. Para los consumidores, el precio de la carga será de un euro por cada 100 kilómetros, siempre y cuando la instalación esté en casa. Fuera no ha querido desvelar el precio, pero será superior. A la pregunta de que en el 2050, cuando el coche eléctrico sea preponderante, el precio de la electricidad suba, Bogas dijo: «Más que más cara, espero que sea más barata. La tecnología de renovables hace unos años necesitaba subvenciones porque era cara, pero hoy en día es absolutamente competitiva».