Empleados de otro perfil

El cambio de paradigma en las relaciones con el cliente implica para los ejecutivos bancarios un cambio en el perfil de los empleados. Así lo explica el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar: «Experiencia de cliente y transformación digital son importantes, pero también se necesita un buen equipo para ofrecer el mejor servicio. Hemos invertido mucho en formación para nuestros empleados y queremos seguir desarrollando, atrayendo y mejorando el talento que tenemos». Y añade: «En los últimos años, 14.000 personas, prácticamente la mitad de nuestro equipo en España, han pasado por cursos específicos de desarrollo profesional en asesoramiento financiero, habilidades directivas y liderazgo en riesgo».

Los bancos defienden que ha cambiando el perfil de la organización, puesto que los clientes piden servicios más específicos. «Muchos empleados generalistas que teníamos en nuestra red atendiendo operaciones transaccionales se han formado para ser capaces de dar esos servicios de mayor valor añadido», detalla Gortázar. El banco ha asignado ya el papel de especialistas a 6.400 personas, incluyendo a los gestores de negocios, especializados en el segmento de autónomos; los gestores de banca premier; los de banca privada; los de banca de empresas, y los gestores a distancia, del servicio Intouch.

Desde el punto de vista sindical, los trabajadores han sido capaces de adaptarse a las nuevas exigencias comerciales desde siempre. «Es verdad que nuestro trabajo cambia: el cliente quiere rendimientos para sus ahorros y eso se traduce en productos más complejos que hay que conocer para poder gestionarlos y comercializarlos», explica Ricardo Ruiz, secretario de la sección sindical de CCOO en CaixaBank.

Pero no todas las entidades piensan igual. Según el Sabadell, la transformación digital requiere de habilidades y conocimientos que no siempre se hallan en la organización, por lo que se debe atraer talento externo a través de la incorporación del mismo o de otras formas de vinculación más flexibles. Para esta entidad, la transformación digital no es solo un tema tecnológico: «Requiere de personas con visión estratégica capaces de entender el impacto que tiene lo digital en la sociedad».