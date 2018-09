Elon Musk renuncia como presidente de Tesla y pagará una multa millonaria

El empresario Elon Musk dejará su cargo como presidente de Tesla y pagará 20 millones de dólares de multa, después de llegar a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que lo acusó de provocar volatilidad en el valor de las acciones con comentarios falsos y engañosos en Twitter.

La presencia de Musk al frente de Tesla había estado cuestionada desde hace meses, inicialmente por la incapacidad repetida del fabricante de automóviles de alcanzar las cuotas de producción del Model 3 establecidas por el propio empresario.

Las dudas sobre el estilo directivo de Musk aumentaron recientemente con la multiplicación de tuits y declaraciones polémicas, como llamar pederasta a uno de los buceadores que participaron en el rescate de los niños tailandeses atrapados en una cueva.

Pero el estrambótico capítulo de la posible salida de bolsa de Tesla, que el propio Musk propició y que llevó a que SEC presentase el viernes una demanda contra el empresario, ha provocado finalmente su salida temporal de la empresa que fundó en el 2003.

ESPECULACIONES

SEC había demandado a Musk al considerar que su serie de mensajes en Twitter del pasado 7 de agosto, comunicando su intención de sacar de bolsa a Tesla gracias a la existencia de inversores que pagarían 420 dólares por título a los accionistas de la compañía, fue un acto fraudulento que infló temporalmente el valor de las acciones.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.