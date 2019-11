EEUU amplía la moratoria a Huawei por otros 90 días

La Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos ha decidido extender por un periodo adicional de 90 días la licencia temporal que expiraba este lunes sobre el veto que impide a Huawei y sus filiales hacer negocios con empresas estadounidenses por motivos de seguridad, según ha indicado el organismo en un comunicado.

Se trata de la segunda extensión que es concedida a Huawei. En mayo, el Gobierno emitió una primera licencia temporal de 90 días, que fue ampliada por un periodo similar el pasado mes de agosto. "La extensión de la licencia general temporal permitirá a las telecos seguir sirviendo a los clientes en algunas de las áreas más remotas de Estados Unidos, que de otra forma quedarían abandonados", ha asegurado el secretario de Comercio, Wilbur Ross.

"El Departamento seguirá vigilando las exportaciones de tecnología sensible para asegurarse que nuestras innovaciones no son aprovechadas por aquellos que amenazarían nuestra seguridad nacional", ha agregado el secretario. A diferencia de cuando se anunció la primera extensión de la licencia en agosto, Ross no ha pedido a los consumidores estadounidenses que dejen de usar productos de Huawei.

A finales del pasado mayo, el Departamento de Comercio de EEUU emitió una licencia temporal de 90 días de duración en favor de Huawei y 68 de sus filiales no estadounidenses que autorizaba al fabricante chino a llevar a cabo ciertas actividades necesarias para el mantenimiento de las operaciones de redes existentes y para el soporte de servicios móviles existentes, después de que la compañía fuera incluida en la 'lista negra' de empresas con las que las firmas estadounidenses no pueden hacer negocios sin permiso del Gobierno.

"La licencia temporal concede a los operadores tiempo para realizar otros arreglos y espacio al Departamento para determinar las medidas a largo plazo apropiadas para los proveedores de telecomunicaciones americanos y extranjeros que actualmente confían en los equipos de Huawei para servicios clave", declaraba entonces el secretario de Comercio de EEUU, Wilbur Ross.

Huawei Technologies y 68 de sus filiales en más de una veintena de países fueron incluidas por la Administración de EEUU en una lista de entidades a las que las compañías estadounidenses no pueden adquirir componentes tecnológicos sin permiso del Gobierno de EEUU.

Huawei ha respondido en un comunicado que la extensión de esta licencia no tendrá ningún "impacto sustancial" en sus negocios y que no cambia que la firma china "sigue recibiendo un trato injusto". "La decisión del Departamento de Comercio de EEUU de incluir a Huawei en su 'lista de entidades' ha sido más perjudicial para EEUU que para Huawei", ha subrayado la tecnológica. "Esta decisión ha causado un daño económico significativo a las compañías americanas con las que Huawei hace negocios, ya ha interrumpido la colaboración y ha socavado la confianza mutua de la que depende la cadena de suministro global", ha agregado.