Draghi saca nueva artillería para estimular la economía

Una vez más, las 'palomas' se impusieron a los 'halcones' en el Banco Central Europeo, y el BCE ha logró sacar adelante este jueves "por amplia mayoría" (no por unanimidad) un potente paquete de medidas de política monetaria para mantener muy bajos los tipos de interés, combatir la desaceleración económica en la zona euro y lograr impulsar la inflación al entorno del 2%.

"El riesgo de recesión en la zona euro es bajo, pero ha aumentado", dijo el presidente del BCE, Mario Draghi, al término de la que posiblemente fue su penúltima reunión al frente del organismo, antes de ceder el testigo el 1 de noviembre a su sucesora, la hasta hoy directora del Fondo Monterio Internacional (FMI), Christine Lagarde.

No había terminado aún la rueda de prensa de Draghi, cuando el presidente de EEUU, Donald Trump, lanzó un mensaje a través de tuiter para volver a pedir de malos modos al banco central de EEUU que siga el ejemplo del BCE y baje los tipos de interés.

European Central Bank, acting quickly, Cuts Rates 10 Basis Points. They are trying, and succeeding, in depreciating the Euro against the VERY strong Dollar, hurting U.S. exports.... And the Fed sits, and sits, and sits. They get paid to borrow money, while we are paying interest!