¿Dónde viajarán los españoles este verano?

Las agencias de viajes han empezado a volver a la actividad esta semana y perciben ya las principales tendencias de la demanda. La principal es que el 85% de los viajes este año serán dentro de España. Los destinos nacionales más solicitados por los viajeros españoles a las agencias son Baleares (35,9%), costa Mediterránea (32,8%) y alojamientos de turismo rural (28,1%), una opción de vacaciones que se ha impuesto con fuerza debido al covid-19. Se calcula que los destinos interiores o de turismo rural crecerán este año el 26%, aunque solo suponen el 2% de la facturación total del sector. Baleares, Cataluña y Andalucía son las comunidades autónomas más demandadas este verano.

Las agencias de viajes emisoras (las que tramitan la compra de paquetes turísticos) todavía están al ralentí entre falta de demanda y escasez de oferta. Según los datos de una encuesta realizada por la patronal de las agencias de viaje Acave, ya se percibe una tibia demanda de viajes a otros países europeos sin amenaza de cuarentenas, el denominado espacio Schengen.

Según los datos de esta encuesta sobre las previsiones de los profesionales de las agencias de viajes, el 23% de las reservas internacionales que se efectúen serán para viajar a capitales europeas y un 24% a costas e islas del Mediterráneo y otras costas europeas. A estas alturas, la demanda de viajes al extranjera será moderada. El presidente de Acave, Martí Sarrate, asegura que actualmente los destinos más solicitados son Francia, Islandia, Italia y Suiza. Las agencias de viajes han percibido también las primeras reservas para los meses de septiembre y octubre y para la temporada 2021.

Las agencias receptivas, aquellas que se encargan de organizar viajes y actividades en España, también empiezan registrar movimiento. Pese a ello, Port Aventura no abrirá sus puertas hasta el 8 de julio, y la Sagrada Família no lo hará hasta septiembre, por ejemplo, por lo que es difícil planificar actividades para los turistas. Se espera que el 85% de los desplazamientos turísticos este verano sean dentro de España, pero también llegarán visitantes de Francia, con un 40% de las reservas, seguido por Alemania con un 30%. Esto se debe en gran parte a la posibilidad desplazarse tanto en avión como en su vehículo particular. Por su parte el Reino Unido, tradicionalmente el mercado emisor más importante para España, este año experimentará una notable bajada de reservas (no superará el 10% de las reservas internacionales, frente al 21% del 2019).

Según la encuesta a los profesionales del sector, por primera vez aparece la proximidad del destino al lugar de origen como una característica importante en el momento de la reserva.