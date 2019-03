Dia reduce su ERE un 22% hasta los 1.604 empleados tras un acuerdo con Fetico y UGT

La cadena de supermercados Dia ha llegado a un acuerdo con los sindicatos mayoritarios de la compañía, Fetico y UGT, sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) que prevé un total de 1.604 despidos, de los que 40 serán prejubilaciones. Un 22% menos de lo previsto en un inicio (2.064) tras la desafectación de 454 personas. Además, la cadena ofrece la recolocación a 356 personas en oficinas y en la red de tiendas.

El proceso comprende la venta de 258 tiendas en toda España y se estudiará en cada caso la posibilidad de subrogar los empleos de las mismas a la nueva propiedad. Del total de personas afectadas, 201 corresponden a oficinas (84 de sede y 117 de centros regionales), 308 a almacenes y 1.176 a tiendas, según ha informado la empresa en un comunicado.

El acuerdo no ha sido firmado por el sindicato CC.OO. que puesto que la empresa no ha aceptado sus propuestas. El sindicato asegura que la compañía no ha aportado "ninguna garantía" de que no se vuelva a iniciar otro ERE el próximo año. Desde CC.OO. querían ampliar la aplicación del ERE hasta conocer cuál sería el plan de gestión del nuevo dueño, en caso de que salga efectiva la opa planteada por el magnate ruso Mijail Fridman. La semana pasada los accionistas de la compañía eligieron la propuesta de recapitalización del fondo Letterman en detrimento de la del consejo de administración y si sale adelante la opa que tienen en marcha, Dia cambiaría de gestión.

La última oferta, propuesta este lunes por la compañía, contempla una indemnización de 30 días con un tope de 24 meses por año trabajado. La adscripción al ERE será voluntaria con permutas a excepción de los mayores de 57 años. En este caso, las prejubilaciones serán retribuidas con hasta un 90% del salario neto para la franja de edad de entre 62 y 65 años.

Además, la empresa creará una bolsa de empleo durante 12 meses sólo para contratar en los supermercados Dia. En el caso de movilidad geográfica se abonarían los gastos de mudanza y 4 días de permiso retribuido más los dos días que establece el convenio, 500 euros al mes durante 4 meses y un periodo de 6 meses de adaptación (si no se adapta podría acogerse al ERE).

Las tiendas que no se puedan vender se cerrarán antes del 30 de junio de 2018. Las que estén en trámites permanecerán abiertas hasta el 30 de junio, pudiéndose ampliar en función de la oferta final. Además, en los almacenes afectados a los carretilleros se les dará el curso que le acredita para recibir el "carnet de carretillero".

La presentación del ERE por parte de la empresa fue anunciada el mismo día que la empresa publicó sus resultados del ejercicio del 2018 en el que presentó unas pérdidas de 352, 6 millones de euros y un patrimonio neto negativo de 166 millones de euros. El resultado de un año convulso para la compañía que fue expulsada del Ibex 35 en diciembre después de que sus acciones cayeran a una valoración cercana a cero.