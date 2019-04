Deutsche Bahn está buscando en España nuevos maquinistas

Alemania busca maquinistas ferroviarios en España. La compañía ferroviaria DB Cargo, la filial de mercancías de Deutsche Bahn que sería el equivalente alemán a la Renfe española, ha fijado sus ojos en España para reclutar maquinistas: ofrece un curso de formación gratuita valorado en 21.000 euros y un contrato indefinido de 3.000, además de 28 días de vacaciones y 2 billetes de avión para viajar a España. A cambio, los elegidos deberán emigrar a Alemania. La primera convocatoria, iniciada en febrero, se cerró con la elección de 30 personas, pero el éxito fue tal –recibieron más de 11.000 solicitudes– que la compañía vuelve a abrir una nueva ronda de selección para 35 vacantes.

Una tentadora oferta por sus condiciones económicas, pero sobre la que no todo son bondades. El oficio de maquinista es muy solitario y necesita de una gran tolerancia a la frustración, así como la seguridad de querer vivir en Alemania durante un largo periodo, según explican desde Transfesa, empresa perteneciente al grupo alemán pero de origen gallego que se encarga de la selección de aspirantes y de la formación. «Teníamos perfiles que decían sí a todo y yo les decía ‘qué pasa cuando no puedas ver a tu familia o tengas que estar solo en un hotel’, no todo el mundo sabe pasar esa criba y no todos la pasaron», reconoce la directora de desarrollo de Transfesa, Lina Vélez. Por ello, una de las condiciones es tener entre 25 y 55 años porque «gente más joven es probable que abandone».

CAMBIO DE PROFESIÓN / Entre quienes sí pasaron la prueba y comenzarán el 20 de mayo la formación teórica en la escuela de Transfesa está David, un periodista de 26 años en desempleo que decidió «dar el salto» a la conducción ferroviaria ante las malas condiciones laborales en España. «El salario es bastante bueno pero además se trata de dedicarnos a algo que tiene futuro como es la profesión de maquinista. Los trenes pasan una vez en la vida, nunca mejor dicho, y este es el momento de cogerlo», asegura.

Una situación diferente a la de Rachid, de 46 años, que después de una larga trayectoria trabajando en la industria pesada y como trabajador en logística de aduanas vio cómo la crisis le dejaba en el paro. Para Rachid, el gran valor añadido es la formación gratuita: «Espero que sirva de ejemplo para otras empresas», agrega. De momento, a ambos les quedan ocho meses de formación en España y otros tantos de prácticas en Alemania para entrar en la plantilla de DB Cargo.