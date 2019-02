Currency.com presenta en España la primera plataforma de compraventa de valores con criptomonedas

La necesidad de dar liquidez a las inversiones en criptomonedas está impulsando las plataformas que facilitan las transacciones en unos momentos en los que bitcoin cotiza muy lejos de los máximos. El bitcoin, la criptomoneda más extendida llegó a cotizar a más de 19.000 dólares y actualmente lo hace a poco más de 3.000. La última iniciativa para reactivar el mercado de criptomonedas viene de capitales rusos y aspira a tener impacto mundial. Currency.com ha anunciado el lanzamiento de la primera plataforma del mundo completamente funcional de 'trading' de valores tokenizados, que permite a los inversores comerciar, invertir y beneficiarse de la inversión en criptomonedas utilizando referentes del mundo económico utilizando directamente criptomonedas.

Currency.com, que hace un uso intensivo de la tecnología de validación 'blockchain' está abierta a todo tipo de inversores con criptomonedas y emitirá más de 10.000 valores tokenizados (actualmente cuenta ya con más de 150), que podran seguir la evolución de los precios de mercados subyacentes de instrumentos financieros comunes, como acciones, índices y materias primas globales. De manera sencilla, permitirá la venta de capitales en criptomonedas con una contraprestación en forma de derecho financiero referenciado a valores (no comprados en realidad), un mercado paralelo que puede amortiguar para los más afortunados la evolución negativa de la cotización de las criptomonedas (o empeorar, obviamente). En cualquier caso desligar la evolución de los capitales en criptomonedas de la oferta y demanda natural de estas. Por ejemplo, los usuarios podrán comprar un token o derecho que refleja el rendimiento de una acción de Apple en el Nasdaq con el mismo coste económico y beneficios de una acción de Apple. Los usuarios podrán comprar estos tokens en Currency.com directamente, usando Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH), y podrán hacer trading por diferencia de valor de ese activo, ganar o perder en función de la evolución del precio de la acción real.

Para poder ofrecer todas estas funcionalidades, Currency.com se basa en la tecnología de Capital.com, su plataforma hermana, regulada por la FCA y CySEC, ofreciendo a los usuarios acceso a una versión tokenizada de los contratos por diferencia de acciones, productos o índices específicos. El principal atractivo, según fuentes de la firma es poder invertir "sin la presión de tener que convertir sus criptomonedas en moneda fiduciaria para hacerlo", comenta Ivan Gowan, CEO de Currency.com. En la práctica, esos incrementos patrimoniales no existen hasta el momento en el que esas criptomonedas no se transforman en un activo no virtual.

Viktor Prokopenya, fundador y CEO de VP Capital, ha destacado que "Currency.com revolucionará la tecnología financiera a gran escala. Históricamente, el acceso a los mercados financieros globales ha estado disponible a través de un medio principal, la bolsa de valores, pero Currency.com aprovecha la innovadora tecnología de las criptomonedas para crear oportunidades para unos inversores que, de lo contrario, no podrían acceder a los mercados de valores tradicionales". Currency.com es el primer negocio de 'blockchain' en obtener la licencia del High Technology Park (HTP) en Bielorrusia, tras la entrada en vigor del Decreto 8 sobre el Desarrollo de una Economía Digital. Dicho decreto legaliza los negocios basados ​​en blockchain, dando estatus legal a tokens y contratos inteligentes, así como a las operaciones relacionadas con la minería, mantenimiento, compra, venta, distribución o intercambio de criptomonedas, como pueden ser los servicios de intercambio, los tokens digitales, el lanzamiento de monedas y las operaciones de minería.

La plataforma de negociación de valores tokenizados se complementará con una plataforma gratuita de trading y cambio de criptomonedas utilizando dinero fiduciario, el almacenamiento seguro de las participaciones y las operaciones de cambio de criptomonedas; así como Moonfolio, una aplicación gratuita de seguimiento de la cartera de criptomonedas que permite a los usuarios crear una cartera diversificada desde cero.

La compañía ha anunciado que lanzará un programa de invitaciones para los inversores, que recibirán códigos de invitación que podrán compartir con sus contactos y ganar el 50% de su comisión de negociación durante los primeros 6 meses de negociación.