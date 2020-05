¿Cuándo podré reanudar la reforma de mi vivienda?

A mediados de marzo, el Gobierno emitió una orden por la que suspendió las obras de intervención en edificios en los que hubiera personas ajenas a la construcción, con el objetivo de evitar el contagio del nuevo coronavirus entre trabajadores y habitantes.

En este sentido, las obras en las que no hubiera contacto con personal ajeno a la construcción o fueran sectorizadas o separadas dentro del inmueble al que afecte, podían llevarse a cabo.

Ahora, el Ministerio de Sanidad ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una orden ministerial con la que modifica la orden de mediados de abril. Según esta orden ministerial, publicada el domingo, se autorizan las reformas siempre y cuando se lleven a cabo en viviendas deshabitadas, así como en locales cerrados.

La orden permite retomar las obras que se "realicen en locales, viviendas u otras zonas delimitadas del edificio no habitadas, o a las que no tengan acceso los residentes mientras duren las obras". Siempre y cuando "no se produzca interferencia alguna con las personas relacionadas con la actividad de la obra".

En este sentido, también se limitará la circulación de los trabajadores y materiales por las zonas comunes. Asimismo, se llevarán a cabo las medidas necesarias para evitar el contacto con los vecinos de la vivienda durante las obras.

Asimismo, la entrada y salida de esos locales, viviendas o zonas, deben producirse al inicio y al final de la jornada laboral. Los trabajadores también deben adoptar las medidas de prevención e higiene indicadas por las autoridades sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.