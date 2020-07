El Corte Inglés vuelve a recurrir a financiación externa

El Corte Inglés ha vuelto a recurrir a financiación externa para afrontar la situación derivada del pasado confinamiento y el desplome de los ingresos previstos para este ejercicio. El grupo de grandes almacenes ha firmado un contrato de financiación por un importe de 959,9 millones de euros, con el aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que permitirá reforzar la estructura financiera y la liquidez a corto plazo, según ha avanzado el diario 'Expansión'. Las ventas se desplomaron más del 50% durante el estado de alarma, con un mordisco de al menos 2.000 millones en el primer trimestre fiscal (abril a mayo).

El Corte Inglés firmó el pasado 1 de abril una línea de crédito por un total de 1.341 millones de euros a un año, que debían servir para impedir el colapso del flujo entre cobros y pagos de la entidad. El nuevo acuerdo es a cinco años, por lo que mejora la situación ante una eventual tardía recuperación de la actividad comercial por un empeoramiento de la pandemia.

Los bancos que han participado en esta operación, pilotada por el consejero delegado de El Corte Inglés, Víctor del Pozo, son Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Bankia, Crédit Agricole, Ibercaja, Kutxabank, Liberbank.

La operación se enmarca en el esfuerzo de la dirección de El Corte Inglés de mejorar la rentabilidad de los activos y de cada unidad de negocio. Entre esas medidas figura la venta de inmuebles. El drástico frenazo de la actividad turística también ha agravado la situación de Viajes El Corte Inglés una de las filiales que más beneficios ha aportado históricamente al grupo. Las características de los créditos firmados, permite hacer uso a discreción de la capacidad de crédito hasta los límites previstos.

El Corte Inglés refinanció 2.000 millones apenas unas semanas antes de que estallara la crisis del covid. Ampliar los plazos del contrato de financiación es adecuado para dotar la estructura financiera del grupo de mayor margen de maniobra ante las necesarias de los próximos meses y rebajando el coste del endeudamiento.

Los gastos financieros se redujeron más de un 40% en el ejercicio pasado, lo que se tradujo en resultados positivos de 310 millones, el 20% más y el mejor resultado en nueve años. Esos resultados no podrán repetirse como consecuencia del impacto del cierre comercial, que no pudo ser compensado por la reactivación del canal 'on line'.