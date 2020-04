Coronavirus: Tesla crea un respirador con componentes de sus coches eléctricos

Elon Musk cumplirá su promesa y, ante la escasez en los hospitales estadounidenses, fabricará respiradores para los pacientes contagiados con el coronavirus covid-19. Hace apenas dos semanas, el consejero delegado de la firma de coches eléctricos anunció en Twitter, tras criticarse su intención de no cerrar sus plantas, que fabricaría respiradores si hubiera escasez.

Los ingenieros de la marca han mostrado su primer prototipo en un vídeo colgado en canal oficial de Youtube de Tesla. Según comentan en el vídeo, el diseño del respirador se basa en varios componentes de sus vehículos, por lo que se podría usar el inventario existente para producirlos y distribuirlos rápidamente en los hospitales de las zonas más cercanas a las plantas de la marca.

Sin fecha de distribución

Pese a los avances, otro ingeniero afirma que "todavía queda mucho trabajo por hacer" y todavía se desconoce cuándo podrán llegar dichos respiradores a los hospitales estadounidenses. El pasado 31 de marzo, Elon Musk anunció que pretendía donar, sin coste, respiradores homologados a centros sanitarios de las zonas donde la compañía comercializa sus vehículos.

No obstante, según el rotativo The Financial Times, el prototipo de Tesla no se correspondería al tipo de respirador que se usa para tratar a los pacientes de Covid-19 en las Unidades de Cuidados Intensivos, sino al empleado para tratar la apnea del sueño. Aun así, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos ha aprobado este tipo de respiradores como alternativa ante la escasez por culpa del virus.

Estados Unidos es ya el país con más golpeado por el Covid-19 al alcanzar, a fecha 6 de abril de 2020, 337.646 contagiados. Su cifra de fallecidos se mantiene todavía por debajo de la española o la italiana con 9.648. Desde el país norteamericano se están llevando a cabo varias acciones para combatir el virus, como el levantamiento de hospitales provisionales en Nueva York, la ciudad que más ha sufrido su impacto. Además de Tesla, marcas como Ford también han puesto en marcha la fabricación de respiradores, en este caso junto a la eléctrica General Electric.