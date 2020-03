Coronavirus: Crece la demanda de redes privadas virtuales para teletrabajo

El temor a contagios masivos por coronavirus y de cuarentenas laborales ha multiplicado la demanda de servicios informáticos. En los últimos días se ha registrado un incremento sustancial de instalaciones de VPN (Virtual Private Network o redes privadas virtuales, según fuentes del sector. Ese tipo de aplicaciones permite una extensión segura de la red de área local (LAN) en una red pública o no controlada como internet.

La consultora informática Always on cuantificó el incremento de la demanda en un 300% por parte de las empresas de los servicios de asistencia informática en remoto y "la tendencia es que se multiplique de manera exponencial en los próximos días", aseguraron. Always On prevé que en las próximas semanas el servicio de asistencia informática atienda más de 3.000 peticiones diarias.

Fuentes de Pista Cero, firma de servicios informáticos popular en Barcelona, reconocía haber incrementado las instalaciones de VPN hasta los límites de su capacidad en los últimos dos días. Muchos de sus clientes confiesan tener miedo de que se avecine un confinamiento generalizado.

Según datos del INE, hasta hace una semana solo el 3% de españoles hacía teletrabajo. Esa estadística va a cambiar de manera acelerada. Se estima que más del 50 % de las empresas de la Comunidad de Madrid adopten medidas de teletrabajo durante esta crisis sanitaria.

En Catalunya, la proporción de ocupados que trabajan, al menos ocasionalmente, desde su hogar continúa en ascenso y alcanza al 9,3%, la tercera proporción más alta a nivel autonómico. Esto equivale a unas 320.000 personas, informa Adecco.