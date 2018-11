El Congreso es incapaz de señalar a los responsables de la crisis

La comisión de investigación del Congreso fue ayer incapaz de pactar un relato conjunto sobre las causas y los culpables de la crisis. El pasado martes parecía que el informe de mínimos elaborado por los letrados de la cámara iba a ser aprobado por unanimidad, pero finalmente Ciudadanos votó en contra y Unidos Podemos se abstuvo. En lo que sí hubo más consenso es en algunas recomendaciones para evitar futuras crisis, con especial énfasis en la necesidad de una reforma profunda de los organismos supervisores.

El partido naranja anunció el miércoles su oposición con el argumento de que el PP y el PSOE se han negado a reconocer que la politización de las cajas de ahorro fue un hecho diferencial de la crisis española. «Se han puesto de acuerdo para pasar un informe que es una vergüenza y tirar a la basura el dinero de los españoles, todo para esconder su responsabilidad con ayuda de Unidos Podemos e Izquierda Unida», insistió ayer su portavoz, Toni Roldán.

Sin embargo, Ana Oramas, presidenta de la comisión y diputada de Coalición Canaria, aseguró que los partidos discrepantes no pusieron ningún reparo el martes. «Lamento que gente que no estuvo durante el año y medio de trabajos, que no oyeron a los más de 80 comparecientes y que no leyeron el informe, decidieran ayer no aprobarlo», lanzó culpando a la dirección de Ciudadanos.

También el PP y el PSOE criticaron su supuesto cambio de criterio. «Lo que argumentan no lo ha sostenido ninguno de los más de 80 comparecientes, salvo uno. Pone de manifiesto las posiciones dogmáticas e inmaduras propias de los partidos nuevos», afeó el popular Carlos Floriano.

«Entiendo que a la presidenta le dé vergüenza firmar el informe. Lo hemos dicho desde el primer día: han intentado esconder la responsabilidad política», les contestó Roldán. Podemos, por su parte, no está de acuerdo en que el modelo de las cajas fuera la causa de la crisis, pero se abstuvo porque a su juicio el documento no hace suficiente hincapié en aspectos clave como los desahucios o las preferentes.

El informe aprobado por PP, PSOE, PNV y ERC destaca que «lo que hay detrás de las malas praxis que se dieron, tanto en bancos como en cajas de ahorros, son determinados grupos de personas muy concretos con motivaciones e intereses personales», lo que «viene a refutar la teoría de que el problema de las cajas era su politización».

Los malos gestores aparecen señalados, pero también se afea la actuación de distintos Gobiernos. Así, se critica la ley del suelo del Ejecutivo de Aznar de los noventa, así como el uso que de ella hicieron las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Asimismo, se imputa a «algunas leyes autonómicas» de cajas los problemas que tuvieron estas entidades en dichas regiones.

DEMORAS Y AUSTERIDAD / También se destaca que el Gobierno de Rodríguez Zapatero actuó con «excesiva demora», «laxitud» y una «cierta línea errática», si bien el portavoz del PSOE, Gonzalo Palacín, matizó que es «fácil decirlo 10 años después» y que «no hay un único culpable, falló prácticamente todo». Por último, se afirma que las políticas de austeridad, emprendidas sobre todo por el Ejecutivo de Rajoy, provocaron el «deterioro de la demanda de crédito solvente y el aumento de la morosidad». Las críticas más duras, en cualquier caso, son para los supervisores, particularmente para el Banco de España: tanto la burbuja de crédito como la inmobiliaria «quedaban bajo la responsabilidad de los organismos de supervisión financiera, que no hicieron frente a sus obligaciones», es lo que se dice.

Y prosigue: «Los poderes reguladores, sancionadores y de intervención y sustitución de administradores, manejados de forma adecuada desde el punto de vista técnico y siempre conforme a derecho, habrían permitido ejercer al Banco de España una disciplina mucho más rigurosa tanto sobre los gestores de las entidades como sobre la propia actividad de estas». Entre otras propuestas, los grupos reclaman una reforma de la organización y el reparto de competencias del Banco de España y la CNMV.