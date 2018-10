El Congreso culpa al Banco de España de errores en la crisis

Casi un año y medio después de su creación, la comisión de investigación de la crisis en el Congreso está a punto de culminar su trabajo. Los diputados presentaron ayer sus propuestas para elaborar un dictamen de conclusiones y el Banco de España aparece como el principal damnificado. Los seis grupos parlamentarios culparon en sus escritos al organismo supervisor de cometer graves errores tanto en la etapa de gestación de la crisis (1996-2007) como en su gestión (2008 en adelante). Como era previsible, los banqueros también salen mal parados, pero hay grandes discrepancias sobre la responsabilidad de los distintos gobiernos del PP (Aznar y Rajoy) y el PSOE (Zapatero).

El nexo común de los documentos de socialistas, populares, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC y PNV es, así, la crítica a la institución bajo los gobiernos de Jaime Caruana (nombrado por el Ejecutivo Aznar) y Miguel Ángel Fernández Ordóñez (elegido por el de Zapatero). El PSOE asegura que la institución cometió «muchos errores de previsión sobre la evolución de la economía», tomó medidas «claramente insuficientes» para evitar el crecimiento del crédito, «no fue capaz de advertir ni corregir» los problemas de las cajas (en parte por carencias legales), y debería haber sido «más proactiva en el uso de su capacidad de persuasión moral o de sanción ejemplarizante» para evitar el desastre. «El supervisor falló estrepitosamente a la hora de frenar la burbuja del crédito», concluyen los socialistas.

En la misma línea, el PP también afea al Banco de España que no anticipase una recesión «tan intensa» y considera que «podría haber hecho más» en varios aspectos. «Se han demostrado inefectivas ciertas responsabilidades de supervisión, dilatándose decisiones por tomar o permitiéndose operaciones corporativas que daban como resultados nuevos grupos no lo suficientemente robustos», critica. El resumen más contundente quizá lo ofrece el PNV: «En los años de la burbuja inmobiliaria, el Banco de España no cumplió su mandato y ha pasado de una buena a una pésima reputación. Además, le culpa de haber permitido la salida a bolsa de Bankia, de incentivar la colocación de preferentes, y de permitir declaraciones de morosidad inferiores a las reales, la contabilización inflada del valor de los activos hipotecados y refinanciaciones inviables de promotores.

A partir de ahí comienzan las discrepancias. El PSOE considera que el origen de los problemas es la «desregulación» iniciada por Aznar, que «culminó» en la ley del suelo de 1998, inicio de «muchos proyectos inmobiliarios imprudentes». Las medidas adoptadas por Zapatero, admite, acabaron por «revelarse insuficientes», pero fueron «consideradas inicialmente una buena solución», estaban «totalmente alineadas» con las adoptadas en la Unión Europea y se tomaron como «aconsejaba el Banco de España». Al Ejecutivo de Rajoy, por contra, le critica haber aplicado «los recortes sociales y de derechos más duros de la democracia» y haber mejorado la protección de los clientes bancarios y los hipotecados a remolque de las sentencias judiciales.

Dardos para todos / El PP, por su parte, defiende que «no se han apreciado indicadores» que apunten a que la ley del suelo favoreció la crisis y asegura que, hasta que llegó Zapatero, se adoptaron medidas y reformas para mantener el equilibrio macroeconómico. En el 2003, mantiene, «no había burbuja», pero en el 2004 esta ya era «evidente». Pese a ello, añade, «los responsables del Banco de España, de la CNMV y del Gobierno de España» no tomaron medidas «porque no estaban dispuestos a ganarse antipatías».

Unidos Podemos y Ciudadanos, por su parte, disparan en todas direcciones. «La crisis financiera fue fruto de unas políticas determinadas por parte de los sucesivos Gobiernos y fue fruto de unas prácticas determinadas por parte del sector bancario y financiero que fueron toleradas por parte de los organismos supervisores», asevera la formación morada. En la misma línea, el partido naranja afirma que las instituciones, el sistema financiero y los supervisores «fallaron estrepitosamente», al tiempo que es especialmente duro con el Ejecutivo de Zapatero, al que acusa de «faltar a su deber de transparencia y al principio de precaución al minimizar la gravedad de la crisis».

Todos los grupos son críticos con los banqueros, pero el más rotundo es ERC. Culpa de la crisis a la «avariciosa y cobarde negligencia profesional» de los gestores de las entidades financieras, así como a la «complicidad de los (ir)responsables políticos que confiaron en ellos». Los partidos tienen ahora que tratar de elaborar un dictamen conjunto que pueda ser debatido y votado a finales de año. Fuentes parlamentarias destacan que es posible llegar a recomendaciones compartidas debido al alto grado de coincidencia, pero no así en el relato de la crisis.