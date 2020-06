Confirmado: los británicos sí pueden viajar a España a partir del 21 de junio

La embajada de Reino Unido en España ha confirmado este lunes a sus ciudadanos que los británicos podrán viajar al país ibérico a partir del próximo domingo, aunque ha desaconsejado cualquier viaje internacional no esencial debido al coronavirus.

España abrirá sus fronteras con los países del 'espacio Schengen' el próximo 21 de junio, salvo con Portugal. Esta decisión del Gobierno fue anunciada por Pedro Sánchez a los presidentes autonómicos.

Reino Unido no forma parte de este espacio, aunque también será tratado como los 'países Schengen'. "El Gobierno español nos confirmó que el Reino Unido está incluido en el grupo de países a los que se aplicarán estas relajaciones fronterizas", señaló la embajada en su cuenta de Twitter, @BritsliveSpain.

You may have seen the announcement this weekend that 🇪🇸 will open its borders with some countries from 21 June. The Spanish government has confirmed to us that the 🇬🇧 is included within the group of countries to whom these border relaxations will apply.