Confianza en Europa y Calviño para evitar excesos

Los empresarios valencianos ven con preocupación el posible Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos por algunas medidas fiscales y laborales que podría adoptar, aunque confían en que la Comisión Europea y la presencia de Nadia Calviño en la vicepresidencia económica moderarán cualquier exceso. El presidente de la patronal autonómica CEV y vicepresidente de la CEOE, Salvador Navarro, considera que la mayoría de empresarios de la zona preferirían que el PP se abstuviera para que gobernara el PSOE sin Unidas Podemos y lamentan que Ciudadanos dejara escapar la ocasión de entrar (o apoyar) un Ejecutivo de mayoría absoluta con los socialistas tras las elecciones de abril.

A Càndid Penalba, propietario de Cotoblau, una empresa de textiles para el hogar que exporta a más de 50 países, el posible Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos le da miedo por la presencia de esta última formación en el mismo. El partido que lidera Pablo Iglesias, en su opinión, demoniza al empresariado, como ha hecho con el presidente de Inditex, Amancio Ortega, por hacer donaciones altruistas. Además, puede forzar una reforma laboral que, según su criterio, ha ayudado mucho a bajar el paro. Y se muestra en contra de los tratados de libre comercio, como el de la UE con Canadá.

VOLVER AL DIÁLOGO

Pero hay más motivos para su inquietud: el alza de impuestos, singularmente el de Sociedades, y el aumento del gasto social, que eleverá aún más la deuda. Penalba, que también es el presidente del Consejo Intertextil de España, es partidario de un Gobierno entre PP y PSOE por las cuestiones económicas, aunque añade que en el problema generado por el independentismo catalán, la postura de los socialistas es más acertada que la de los populares, porque hay que volver al diálogo y dejar atrás la política de confrontación. Dicho esto, el dueño de Cotoblau asegura que la opción que él hubiera preferido era una alianza entre Ciudadanos y el PSOE.

Vicente Lafuente es propietario de Protecmet, una firma de recubrimientos metálicos, y cree que hay que ser respetuosos con lo que ha elegido la gente, pero se muestra profundamente escéptico sobre la agenda del posible Gobierno de coalición, porque cree que la realidad se impondrá y no van a poder llevar a cabo muchas de sus propuestas. En su opinión, en un escenario de ralentización económica, la fórmula de subir impuestos y elevar el gasto social no es viable.

Confía en que cuando llegue el momento y vean que sus propuestas son irrealizables, tengan en cuenta las peticiones de las pequeñas empresas. No las del Ibex, de lo cual me alegro. Lafuente considera que esa coalición será ingobernable y que el PSOE tendrá que buscar nuevos aliados a no mucho tardar. Un pacto entre los socialistas y el PP, que no se lo cree nadie, daría más estabilidad y garantizaría un equilibrio en la balanza entre políticas sociales y económicas.