La compra on line en el súper se consolida como hábito de consumo

La compra on line de productos de alimentación ha crecido exponencialmente durante las últimas semanas en España y se prevé que tras la pandemia se asiente entre los hábitos de los consumidores. Según el experto en distribución y profesor del IESE José Luis Nueno, «aunque no se va a producir una explosión o auge desaforado de las ventas on line tras la pandemia, sí que servirá para que su peso pase de poco más del 1% al 4%». La opinión de Nueno la suscribe también Ignacio Biedma, analista de la consultora Nielsen. Los datos de mercado de la última semana han detectado un crecimiento de la venta en internet de productos de gran consumo del 59,9% la semana pasada. El crecimiento solo se ha visto bloqueado por la incapacidad de las cadenas de asumir el crecimiento acelerado de la demanda.

La situación ha demostrado que las cadenas de distribución y sus métodos de envío a domicilio no están preparados para generalizar la compra on line. Los periodos de entrega de mercancía son de entre una semana y más de 20 días. «En la situación actual será difícil que a corto plazo el e-commerce sea capaz de superar el 2% de cuota de mercado por la precariedad de la planificación de las cadenas», opina Biedma, por lo que aconseja que a corto plazo que la mayoría de ellas se centren especialmente en abastecer las tiendas y mimar a los consumidores.

TRANSPORTE / «Aunque la tendencia sea a tener almacenes dedicados a la venta on line, la mayor parte de los distribuidores preparan este tipo de pedidos desde la propia tienda. Lógicamente, la realidad a la que actualmente deben hacer frente los puntos de venta y las limitaciones del transporte dificultan enormemente este tipo de operaciones», describe Pablo de la Rica, gerente del equipo de estudios de la asociación de fabricantes y distribuidores Aecoc. «Hay consumidores que no compraban on line y que han empezado a hacerlo y es posible que repitan durante el confinamiento, el freno inicial que supone familiarizarse con una web, hacer la primera lista de la compra o introducir datos personales se habrá vencido», opina.

El confinamiento también ha descubierto nuevos hábitos de consumo. Tras una primera etapa de acaparamiento desde la pasada semana se han producido cambios y las firmas ya son capaces de planificar mejor.