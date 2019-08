Competencia añade a KPMG y diez empresas más al cártel de consultoras

La de CNMC amplía el cártel de las consultoras. El pasado mes de febrero, el organismo de competencia abrió un expediente a 25 consultoras y 8 directivos por repartirse el mercado a través de la presentación de ofertas ficticias para concurrir de forma concertada a licitaciones, públicas y privadas, entre los años 2009 y 2018. Un reparto que incluía nombres propios como Deloitte, Price Waterhouse & Coopers (PwC) o la española Indra, a quienes ahora se añaden once empresas más, entre ellas KPMG y Everis, y dos directivos.

El origen de la apertura de esta causa surgió tras una investigación de la Autoridad Vasca de Competencia sobre un posible reparto de contratos de servicios de consultoría en la administración pública de esta comunidad. Un hecho que llevó al inicio de una investigación del organismo nacional y que supuso varias inspecciones en las sedes de Deloitte, Idom Engineering Arquitecture, PwC y Regio Plus Consulting, en el mes de octubre, así como la posterior apertura del expediente. Según Competencia, en julio se volvieron a realizar nuevas inspecciones en las sedes de varias empresas que llevaron a su ampliación.

En concreto, la CNMC ha incluido en el expediente a Everis Spain, Factor Ideas Integral Services, Gaps Politica i Societat, The City Transformation Agency, Hidria, Ciencia, Ambiente y Desarrollo, Indra Business Consulting, KPMG Asesores y Uliker. Así como a dos directivos de la empresa Pa Consulting Surcursal España.

En total, 36 empresas están siendo investigadas por supuestos amaños de concursos. Las empresas previamente expedientadas fueron Abay Analistas Económicos, Altia Consultores y su matriz Boxleo TIC, BmasiI Strategy, Competitividad Desarrollo e Innovación, Consultores de Políticas Comunitarias, Deloitte Consulting, Deloitte Financial Advisory y su matriz Deloitte Financial Advisory, Gestiona XXI Consulting, Gizarpro, Idom Consulting, Engineering, Architecture y su matriz Idom, Indra Sistemas, Innovisions 21, Oesia Networks y su matriz Heisenberg 2014, Pa Consulting Services Limited Sucursal en España y su matriz Pa Consulting Services Limited, Price Waterhouse & Coopers Asesores De Negocios, Red2Red Consultores, Regio Plus Consulting, T-Systems ITC Iberia y su matriz T-Systems International GmbH, y 97S&F.

Además de directivos de las compañías BmasiI Strategy, Deloitte Consulting, Idom Consulting, Engineering, Architecture, Innovisions 21, 97S&F, Price Waterhouse & Coopers Asesores De Negocios, Regio Plus Consulting y Red2Red Consultores.

La CNMC recuerda que la ampliación de la incoación no prejuzga el resultado final de la investigación, al tiempo que añade que los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia y pueden conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras.