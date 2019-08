¿Cómo se puede reclamar?

La Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (OAUT) recibió el pasado año 76.815 consultas (13,43% más que en el 2017). La mayoría de las 25.633 reclamaciones fueron, en este orden, contra las compañías Más Móvil, Vodafone, Yoigo, Jazztel y Orange.

Así, el primer paso ante cualquier disconformidad en la prestación de un servicio es comunicarlo al departamento de atención al cliente de la compañía que lo ofrece. Si en 30 días no se tiene respuesta o no es satisfactoria, se puede proceder a presentar una reclamación, en la Oficina de Información al Consumidor o en la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, ya sea presencial o empleando la vía telemática. De este modo, se puede resolver por mediación entre empresa y cliente, o por la Junta Arbitral de Consumo, una especie de tribunal sin costas. Si la compañía no accede a estos procedimientos, entonces, queda la vía judicial. «Ir a juicio conlleva el riesgo de acabar pagando las costas si no resulta favorable. Como en una intervención quirúrgica al final es un diagnóstico que hay que acertar», informa el abogado de Legisbanca Sebastià Rodés.