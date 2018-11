La comisión de amortización será superior con tipo fijo

La nueva Ley Hipotecaria contemplará una comisión de amortización por reembolso anticipado mayor en el caso de los contratos a tipo fijo que en los de tipo variable, con el fin de dar más estabilidad al sistema financiero.

La ponencia de la Ley Hipotecaria en la Comisión de Economía del Congreso, incluirá una comisión por reembolso anticipado que protegerá a los bancos ante el mayor coste que tienen que asumir al constituir una hipoteca a tipo de interés fijo.

Y es que en el caso de los contratos hipotecarios con tipos fijo, la entidad financiera debe garantizar las coberturas de ese interés (que actualmente es más alto que el variable) así como la financiación a largo plazo.

El PSOE, el PP y Ciudadanos están de acuerdo en que el cliente hipotecado pague una comisión más alta por reembolso ante un contrato a tipo fijo que ante un contrato a tipo variable y abogan porque se fomente el primero para evitar inseguridades a lo largo de la vida del préstamo hipotecario.

«Para que las entidades puedan ofrecer operaciones a tipo fijo debe haber una estructura que garantice que las entidades puedan ofrecerlo, ya que el reembolso tiene un coste y si no lo reflejamos, la banca no irá a por este tipo de contrato», señaló el portavoz del PSOE en la comisión, Gonzalo Palacín.

Palacín afirmó que si se tiene un tipo fijo durante toda la vida del préstamo se dará seguridad a las dos partes, al tiempo que el diputado del PP Miguel Ángel Paniagua dijo que la comisión en operaciones a tipo fijo debe ser mayor que las variables como mecanismo de compensación a las entidades.

También, el diputado de Ciudadanos Rodrigo Gómez se mostró a favor de que se fomenten las hipotecas a tipo fijo porque para el consumidor «es más fácil saber lo que va a pagar y hacer sus previsiones de ingresos y gastos en su vida» ante un contrato hipotecario que suele ser largo.

Advirtió de que si no hay un «equilibrio» entre el banco y el cliente y no hay comisiones de reembolso, la entidad «al final subirá su tipo de interés para asegurar que no sufre perjuicio».

Desde Unidos Podemos, Rafael Mayoral avisó de que una hipoteca a tipo fijo podría ser en principio «más sencilla de entender, pero todo depende de las condiciones» e insistió en que la banca no debería cobrar comisión de ningún tipo si no ofrece un servicio a cambio.

«Amortizar un préstamo lo que hace es dar seguridad al tráfico jurídico y al sistema financiero y poner comisiones no ayuda a amortizar sino que desincentiva, puntualizó.

La ponencia debate la retroactividad o no de la cláusula de ejecución hipotecaria, que podría afectar a decenas de desahucios que están actualmente en suspenso como consecuencia de varias sentencias europeas.

El PSOE propone que el texto legislativo aclare por escrito que la nueva Ley no abocará a la reactivación de estos embargos e incide en que por encima debe haber seguridad jurídica. La nueva Ley de crédito inmobiliario no entrará en vigor en 2018 porque debe pasar por el Senado.