Colau asegura que no hay motivo para suspender el Mobile

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado este miércoles que no existen motivos para que no se celebre el Mobile World Congress en la capital catalana. Colau, que ha subrayado que no hay casos de coronavirus "en la península", ha asegurado que lo que las autoridades sanitarias transmiten es que no hay riesgo.

En una visita al monasterio de Pedralbes, la alcaldesa ha enviado un mensaje a la ciudadanía: "Si pensáramos que existe riesgo seriamos los primeros en tomar medidas". "Tenemos contacto permanente con las administraciones y la organización. Haremos caso de lo que digan las autoridades sanitarias".

Aun así, la alcaldesa ha hecho estas declaraciones antes de saber que el GSMA se iba a reunir este mediodía.