La CNMV elabora un plan para fomentar las salidas a bolsa

Después de un año en blanco en el que ni una sola empresa se ha atrevido a estrenarse en Bolsa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) anuncia un plan para acabar con esta sequía bursátil que será presentado este año.

Según ha explicado el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, en la presentación del Plan de Actividades 2020 de la entidad, la CNMV está llevando a cabo "reuniones muy interesantes" con diversas empresas con el objeto de idear las posibles actuaciones para fomentar el salto de las empresas a la Bolsa española. Según Albella, más allá de cambios en los estándares de actuación, se tratará de "sensibilizar" a los bancos y entidades financieras internacionales para que el proceso sea menos costoso.

"Es difícil promover que cambien sus estándares porque los jugadores principales en este ámbito son archirrivales y es muy complicado que se coordinen, además España es muy importante pero en mercados internacionales representamos lo que representamos", reconoció Albella.

El presidente de la CNMV al que se le acaba el mandato este año y no ha querido revelar si le gustaría seguiravanzó también que otra línea de actuación será "vigilar" para que no se pongan a las empresas cotizadas requisitos adicionales respecto a las no cotizadas, a no ser que estén justificados. Es decir, no "sobrecargar" la regulación de las empresas cotizadas.

"En un contexto como el actual en el que se habla tanto de los objetivos de la empresa para que tengan en cuenta no solo a los accionistas sino también a empleados, áreas locales, etc. Las empresas no cotizadas también se ven interpeladas por muchos posibles requerimientos de transparencia y rendición de cuentas", agregó Albella.

Estas son algunas de las "ideas" en las que trabaja en la CNMV, pero su presidente advierte de que "hay más" propuestas que serán recogidas en un informe que presentarán a lo largo de este año.

PUBLICIDAD EN EL FÚTBOL

El Plan de Actividades 2020 del supervisor, compuesto por 44 puntos de actuación, también incluye el objetivo de restringir la publicidad sobre productos financieros complejos, como los CFDs y opciones binarias, a los clubs de fútbol. Una inquietud que ha sido compartida y bien recogida por la Liga de Fútbol Profesional, según ha expresado Albella. "Somos el país de Europa en el que más clubs hacen de canal de esta publicidad, habrá que determinar el alcance de esta prohibición", explicó. La CNMV tiene intención de revisar la actividad de las principales entidades extranjeras que operan en España, especialmente aquellas radicadas en Chipre (lugar especializado en estos productos).

Por otra parte, la CNMV también prevé sacar adelante una guía técnica sobre ciberseguridad, realizar test de estrés a los fondos de inversión, un análisis sobre el régimen de responsabilidad de los folletos de emisiones o un estudio sobre el grado de alineación entre las disposiciones fiscales y financieras.