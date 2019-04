La CNMC multa con 57 millones a Logista y tres empresas de cigarrillos por intercambiarse información

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con un total de 57,7 millones de euros a la distribuidora Logista y a tres fabricantes de cigarrillos -Philip Morris, Altadis, JT Internacional Iberia- por una infracción en intercambio de información. Según el organismo regulador, la distribuidora facilitaba, con el consentimiento de los fabricantes, datos de venta de los competidores eliminando así la competencia desde el año 2008 hasta el 2017. La distribuidora ha anunciado que recurrrirá a la sanción.

En un comunicado, la CNMC explica las "características especiales" del mercado de tabaco, en el que la importación y distribución mayorista está liberalizada, previa obtención de una licencia del Comisionado del Mercado de Tabacos. Los distribuidores tienen que suministrar a todos los minoristas nacionales, en los que "todavía existe un monopolio del Estado", a través de las 13.000 expendedurías de tabaco, que constituyen el principal canal.

Según la CNMC, Logista permitía que los fabricantes tuvieran "acceso a información diaria y gratuita" sobre ventas a los estancos con datos desglosados por las marcas de todos los fabricantes a los que distribuye y por las provincias de la Península y Baleares (los denominados datos "sell-in"). En concreto, entre la información intercambiada habría datos sobre el comportamiento de los consumidores y la reacción de la demanda por provincias para cada una de las marcas y categorías, así como información relativa al lanzamiento de nuevos productos.

El efecto de tales prácticas ha sido "eliminar la competencia", según explica la CNMC, que añade que, desde el año 2008 la cuota de mercado de las tres principales empresas -Philip Morris, Altadis, JT Internacional Iberia y British American Tobacco que dominan el 95% del mercado- se ha mantenido estable. Por todo ello, ha sancionado a la distribuidora Logista con 20,9 millones de euros; a Philip Morris Spain con 15,3 millones de euros; a Altadis con 11,4 millones de euros y a JT International Iberia con 10 millones de euros.

Por su parte, Logista ha comunicado la notificación de la sanción en un hecho relevante a la CNMV en el que argumenta que la CNMC "considera que la conducta en cuestión no tenía por objeto restringir la competencia" y "por lo tanto, dicha conducta no puede calificarse como un cártel". Por ello, en la citada comunicación, Logista anuncia que interpondrá un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra esta multa porque la CNMC "no prueba, ni demuestra, que la información sobre ventas de Logista haya producido los supuestos efectos restrictivos de la competencia entre fabricantes que se le atribuyen".

Según precisa la distribuidora, Logista ha puesto a disposición esa información con la "lícita finalidad" de que todos los fabricantes "puedan verificar el cumplimiento estricto del principio de neutralidad, en la actuación de Logista como distribuidora mayorista en el mercado de tabacos".