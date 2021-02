Cepyme rechaza centrar la ayuda a las pymes en perdonar créditos ICO

El presidente de la patronal Cepyme, Gerardo Cuerva, urgió este jueves al Gobierno a adoptar un amplio paquete de medidas para reforzar la solvencia de las pymes que incluya la entrada en su capital, ayudas directas y cambios fiscales. Por el contrario, Cuerva rechazó la posibilidad de centrar las nuevas medidas en la condonación de los crédito avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que es una de las piezas esenciales que baraja el Ministerio de Economía, que dirige Nadia Calviño.

"Tan solo el 25% de las pymes tienen un crédito ICO; por tanto, dejar que el futuro de la viabilidad de la empresa española sea la condonación de los créditos ICO no es la solución", dijo Cuerva durante su intervención en la jornada 'Situación financiera de las pymes: problemas de solvencia', organizada por Cepyme. Desde su punto de vista, una medida de este tipo, o en forma de un nuevo alargamiento de los plazos de carencia o de pago, debería considerase en un momento posterior. "En estos momentos, condonar parte de los créditos ICO no es la panacea", remató. "El Gobierno tiene que apostar por otras ayudas y no por medidas basadas en el esfuerzo de otros", dijo.

Cuerva mostró su "respeto" y comprensión por la plataforma estatal de empresas de los sectores del comercio y la hostelería para reclamar ayudas directas por el covid por un montante de 12.500 millones. "Cuando uno no encuentra una salida, al final tiene que optar por aquello que le queda, que es el camino de la reclamación judicial", dijo.

Conjunto de medidas

La grave situación de las empresas no se va a solucionar con una sola medida aislada; son varias las medidas que se deben aprobar como: favorecer la entrada de capital en las empresas, por ejemplo, con préstamos participativos o incentivar fiscalmente la inversión en las pymes, señaló Gerardo Cuerva. El presidente de Cepyme también se refirió a otras medidas necesarias ahora, como las ayudas directas en algunos casos, medidas tributarias como ampliar aplazamientos de impuestos o vacaciones fiscales para algunas empresas, facilitar la fusión de microempresas o fomentar el crecimiento del tamaño empresarial.

En la clausura del acto, el director general de Economía y Estadística de Banco de España, Óscar Arce, subrayó que las pymes están sufriendo en esta crisis un empeoramiento mayor de la situación de solvencia. En los dos escenarios de futuro que estudia Banco de España, hasta un 19% de las pymes tendrían problemas de solvencia y casi un 10% serían inviables. Arce abogó por la necesidad de un amplio conjunto de medidas de apoyo que incluyan la recapitalización de pymes, la reestructuración de deuda y ayudas directas, así como una mejora del procedimiento judicial y extrajudicial del procedimiento de insolvencias que incluya una revisión de la actual prioridad en el cobro de las deudas pendientes de pago con Hacienda y la Seguridad Social.

Préstamos participativos

Durante la sesión informativa, el Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, explicó el modelo de préstamos participativo de la Comunitat Valenciana, de hasta dos millones de euros con tramos no reembolsables y para 15 años, con el objetivo de inyectar capital público-privado en las empresas con necesidad de circulante.

El presidente ejecutivo de Equipo Económico, Ricardo Martínez Rico, analizó el peso de la deuda comercial y su incidencia sobre la liquidez de las empresas. Recordó que, al finalizar el tercer trimestre de 2020, las administraciones públicas mantenían facturas impagadas con el sector privado por valor de 69.636 millones de euros, y opinó que su pronto pago contribuiría a inyectar liquidez en las empresas.

Pablo Mañueco, director del área de Corporate Finance de Afi, destacó que la pyme tiene una deuda excesiva y es necesaria una recapitalización. Para ello, se refirió a instrumentos viables como los préstamos participativos, inversiones público-privadas en el entorno del capital riesgo, reforzar el patrimonio y flexibilizar el uso de los organismos públicos ya existentes para priorizar las ayudas a las empresas más afectadas.

El director del área fiscal de Equipo Económico, Salvador Ruiz Gallud, por su parte, se centró en el aplazamiento de las deudas tributarias y destacó varias medidas que aliviarían las obligaciones fiscales de las pymes en este momento, como elevar el importe máximo aplazable, la presentación de garantías, reducir tipos, compensar bases imponibles negativas o la supresión del pago fraccionado mínimo en eI impuesto de Sociedades. Ruiz Gallud apostó por introducir mejoras en la deducción del IRPF por inversión en empresas de nueva o reciente creación como medida esencial para la recuperación.