CCOO presiona a la patronal por el salario mínimo a 1.000 euros y amenaza con conflicto

Si eres mujer, joven, migrante, trabajas con un contrato temporal en la hostelería, el comercio minorista o en la agricultura y vives en el sur de España tienes muchos números para tener un salario por debajo de los mil euros mensuales. Así lo constata un informe presentado este jueves por el sindicato CCOO, que radiografía los salarios mínimos en España y con el que pretende presionar a las patronales para que en los próximos convenios no haya ningún salario por debajo de las cuatro cifras mensuales. Según los cálculos del sindicato, actualmente existen algo más de dos millones de personas en dicha situación.

Una de las medidas "estrella", tal como la ha calificado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, pactadas este verano en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) entre patronales y sindicatos fue una base mínima de 14.000 euros anuales -mil euros al mes con dos pagas extras- en todos los nuevos convenios para el 2020. CCOO pretende defender con las cifras de su informe la "incidencia" de dicha medida, ya que estar amparado por un convenio colectivo no es, ni mucho menos, garantía de mileurismo. De hecho, el 92% de empleados que cobran menos de 14.000 euros anuales tienen un convenio de referencia.

Nada más firmarse el AENC, el actual presidente de Cepyme y, hasta ahora, único candidato a liderar la CEOE, Antonio Garamendi, mostraba sus dudas sobre si las empresas acabarían asumiendo el aumento. No ha sido el único, pues recientemente las patronales de Asturias o Castilla y León han expresado una "abierta hostilidad" hacia los 14.000 euros, según ha reconocido Sordo. Las reiteradas señales de desaceleración económica que diversos indicadores van dejando están siendo uno de los argumentos en contra del pacto y CCOO, con su informe, pretende destacar la necesidad del mismo.

"Los acuerdos están para cumplirse", ha reiterado el líder de CCOO durante la presentación. Si las patronales no lo hacen, Sordo ha pronosticado un aumento de la conflictividad laboral en los próximos meses y que, al igual que ha manifestado UGT en anteriores ocasiones, le pedirán al Gobierno adelantar la subida del Salario Mínimo Profesional (SMI) e incrementarlo hasta los mil euros. "Incluso aplicando lo pactado, con la actual reforma laboral las posibilidades de disminuir salarios en las empresas españolas es enorme", ha añadido, exigiendo a Pedro Sánchez la derogación de determinados aspectos de la reforma laboral del PP.

La subida del salario mínimo por convenio la ha defendido el líder de CCOO en una doble dirección: por un lado, la ha calificado como una cuestión de "equidad" y, por otro, como una medida de "eficiencia económica", puesto que considera que impulsaría la demanda interna y el consumo, ante el actual descenso del ritmo de las exportaciones.

MÁS DE DOS MILLONES DE NO-MILEURISTAS



CCOO sostiene en su informe que, en base proyecciones sobre los datos de la EPA, en España hay actualmente 2.078.000 trabajadores con un salario que no alcanza los mil euros, lo que equivale al 15,3% del total de asalariados. Una realidad que no afecta igual a hombres que a mujeres, ya que mientras entre los primeros dicha precariedad afecta al 12,2%, entre ellas es del 19,4%. Tampoco a jóvenes y no tan jóvenes, ya que entre las personas trabajadoras entre 16 y 30 años, los que ganan un salario bajo duplican (30,4%) a la media del total de asalariados.

La proporción de bajas remuneraciones tampoco se distribuye de manera uniforme por toda España y es en el sur donde predominan los asalariados no mileuristas. Concretamente, en cuatro comunidades autónomas -Murcia, Canarias, Andalucía y Extremadura- más del 20% de los trabajadores no cierran el mes con un sueldo de cuatro cifras.

El tipo de actividad también cuenta y es que el 46,3% de los salarios de menos 14.000 euros anuales se concentraron en el comercio, la agricultura y la hostelería. En el otro extremo se situaban las actividades inmobiliarias, las financieras, de información y comunicaciones, así como las artísticas y creativas. Entre las tres sumaban el 3,5% de aspirantes a mileuristas.