Calviño dice en el Congreso que la recuperación ya se ha iniciado

Es una pena, que nuestro sistema electoral no disponga de listas abiertas salvo para el senado. A mi,personalmente me gusta como esta Srª. entiende la política. La votaría sin dudarlo pero me impide hacerlo el tener que transigir con toda una lista de gente que no puede representarme por que pensamos muy diferente. Enhorabuena Srª.Calviño tiene usted mi aplauso y mi apoyo.