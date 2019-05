Calviño desinfla hacer por ahora una contrarreforma laboral

La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, desinfló ayer la expectativa de una contrarreforma laboral para desmontar los cambios introducidos por los Gobiernos del PP. «Es poco productivo hablar estar constantemenete discutiendo sobre deshacer reformas, revertir y reformar reformas en ámbitos que lo que requieren es una visión de cara al futuro», dijo la ministra, parafraseando al presidente en funciones, Pedro Sánchez.

«Si hablamos del mercado laboral hay que empezar a trabajar en el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI», afirmó la ministra en un encuentro informativo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en Santander, en el marco de la XXXII edición de su Curso de Economía para Periodistas.

Desde su punto de vista, lo importante ahora es «tratar de adaptar el marco a la nueva realidad y no dedicar la energía a estar constantemente volviendo a atrás y volviendo a considerar lo que ya se ha hecho».

Entre los aspectos más lesivos de la reforma laboral heredada del PP los sindicatos sitúan lo relativo a subcontratación, ultractividad de los convenios y prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial. La ministra consideró «prematuro» pronunciarse sobre este señalamiento de los aspectos laborales más lesivos «cuando ni siquiera se ha conformado el Gobierno ni ha comenzado el diálogo con sindicatos y empresarios».

«Muy feliz» como ministra / En su encuentro con los medios, Calviño mostró su satisfacción por el puesto que ocupa en el Ministerio de Economía sin querer confirmar o desmentir si continuará al frente del departamento en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez o si, por el contrario, volverá a las instituciones europeas.

«Estoy muy feliz de ministra de Economía. La decisión del Gobierno depende del presidente Pedro Sánchez. Es un tema que no me ocupa ni me preocupa más que cuando me preguntan», zanjó.

Tampoco fue explícita sobre la cuestión de si hay margen para presentar un nuevo proyecto de Presupuestos del Estado para este año, según el compromiso asumido por Sánchez durante la campaña electoral. «Hay margen», dijo; si bien «hay que esperar a que se constituya el Gobierno para ver qué margen tenemos».

Ahorro en intereses / La ministra en funciones describió la buena marcha de la economía española que, aunque en fase de desaceleración, sigue creciendo por encima de la media europea e impulsando la creación de empleo.

Calviño destacó «la confianza de los mercados» sobre la economía española en una jornada en la que la prima de riesgo de la deuda pública volvió a bajar, a 88 puntos básicos, con el bono a 10 años con un tipo de interés de apenas el 0,72%

Según la ministra, el Tesoro Público se ha ahorrado 310 millones de euros en costes financieros de la deuda pública en lo que va de año gracias a la reducción del volumen de emisiones y a los menores tipos de interés. El año pasado ya se obtuvo un ahorro de 1.500 millones.

Calviño descartó que el repunte de la deuda italiana en los mercados pueda contagiarse a la deuda española, que se mantiene en niveles históricamente bajos. «No observamos ningún síntoma de contagio en los mercados financieros, más bien al contrario», aseguró.

La ministra en funciones dijo que el Ejecutivo utilizará «todos los márgenes» y el ahorro logrado por el Tesoro para alcanzar el objetivo de déficit público del 2,2% del PIB que se ha marcado para el ejercicio actual.