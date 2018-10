Calviño descarta el efecto contagio por Italia

No cabe ninguna duda de nuestro compromiso con la reducción del déficit y la deuda pública. Es este sentido no tengo una preocupación especial del efecto contagio que no vemos por ningún lugar. La ministra de economía, Nadia Calviño, es consciente de la preocupación que ha generado en la Comisión Europea el borrador de presupuesto italiano, que triplica el desfase presupuestario para 2019 al elevar el déficit público al 2,4% del PIB. Sin embargo, descarta que las dudas entorno a las cuentas públicas italianas vayan a repercutir en España.

Indudablemente estamos siguiendo con muchísima atención el desarrollo de la situación en Italia y en los mercados de capitales en general porque a nadie beneficia que se desencadene un episodio de inestabilidad financiera y menos que a nadie a Italia, ha explicado a su llegada a la reunión del Eurogrupo en Luxemburgo dispuesta a escuchar de primera mano al ministro italiano de finanzas, Giovanni Tria. Vamos a ver cual es el mensaje que nos transmite. A nadie beneficiaría una situación de inestabilidad en los mercados financieros y menos que a nadie a Italia, ha insistido.

Calviño también ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad respecto a España al recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez está absolutamente determinado y comprometido con la estabilización presupuestaria y que la senda del déficit propuesta por España para el próximo ejercicio está perfectamente encuadrada con las normas comunitarias.

Exigencias presupuestarias

En este sentido, ha descartado la posibilidad de que el Ejecutivo comunitario endurezca sus exigencias presupuestarias con respecto a España y no espera una actitud ni más dura ni más laxa por parte del comisario de asuntos económicos, Pierre Moscovici, en el examen del borrador del presupuesto que deberán remitir a Bruselas antes del 15 de octubre. El borrador presupuestario italiano no figura en la agenda de la reunión de ministros de economía y finanzas de la Eurozona pero son varios los ministros que han expresado su preocupación por la evolución económica en Italia y su potencial efecto desestabilizador.