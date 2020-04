Calendario de las reaperturas de las plantas automovilísticas europeas

El sector del automóvil es, sin duda, uno de los más afectados por el coronavirus. Las restricciones de movilidad y las medidas de seguridad han obligado a cerrar la mayoría de concesionarios del mundo, mientras que los fabricantes se han visto obligados a cerrar sus plantas por motivos de seguridad, económicos y de provisión de componentes. Ahora que la incidencia del virus empieza a suavizarse, muchas marcas ya se han pronunciado sobre la posible fecha en la que volverán a producir, siempre con estrictas medidas de seguridad para garantizar el bienestar de sus empleados.

Estos son los grupos y marcas que han detenido su producción por el Covid-19 y la fecha en la que volverán a producir.

CALENDARIO DE REAPERTURAS

Aston Martin: La firma de Gaydon ve en el día 5 de mayo una posibilidad de reapertura de su nueva planta en St. Athan, Gales. En Gaydon, en su fábrica principal, todavía no hay fecha decidida.

BMW: La marca de Múnich espera reabrir sus plantas de la ciudad bávara, Dingolfing, Regensburg y Leipzig el día 4 de mayo, misma fecha en la que espera volver a producir coches de la marca Mini y Rolls-Royce en las factorías británicas de Oxford y Goodwood. La marca ya tiene activas las plantas de componentes en Landshut y Wackersdorf, Alemania.

Daimler: La matriz de Mercedes-Benz quiere producir en la planta de Kecskemet, Hungría, y Sindelfingen y Bremen, Alemania, a partir del 28 de abril, mientras que la planta en la que se fabrica el eléctrico GLC, en Finlandia, no reabrirá hasta el 5 de mayo. Sus plantas de motores en Alemania trabajan desde el día 20 de abril.

Ferrari: El Cavallino Rampante no reabrirá sus plantas de Maranello y Módena como mínimo hasta el 3 de mayo, fecha en la que se desconfinará, en principio, Italia.

Ford: La firma estadounidense tendrá cerradas sus plantas europeas, incluida la de Almussafes, Valencia, como mínimo hasta el día 4 de mayo.

Grupo FCA: El Grupo FCA (Fiat-Chrysler) tiene cerradas sus plantas europeas y norteamericanas. En un principio, la idea era volver a producir el 14 de abril, pero en Italia seguirán confinados mínimo hasta el día 4 de mayo, con lo que antes no se volverá a producir.

Grupo PSA: El consorcio franco-alemán está trabajando en un calendario para reanudar progresivamente la actividad de sus plantas garantizando la seguridad de sus trabajadores. La planta que tiene previsto abrir antes es la de Trnava, en Eslovaquia, el próximo día 26, mientras que las demás, incluidas la de Vigo, Figueruelas (Zaragoza) y Madrid, siguen cerradas sin fecha concreta para empezar a producir.

Grupo Volkswagen: Audi empezó a producir en sus plantas de Neckarsulm, Alemania, y Bruselas el día 20 de abril y reanudará la actividad de su fábrica de Ingolstadt el día 27 de abril. Bentley no arrancará en Crewe, Inglaterra, hasta como mínimo el 11 de mayo. Bugatti no ha anunciado la fecha en la que empezará a montar de nuevo sus hiperdeportivos en Molsheim, Francia. Porsche no abrirá sus plantas de Stuttgart y Leipzig hasta el día 27 de abril, mismo día en el que volverán a la actividad tanto Seat, en Martorell y Barcelona, como Skoda, en sus tres fábricas checas. Por su parte, Volkswagen ya arrancó en Bratislava, Eslovaquia, el pasado día 20 de abril y en Zwickau, Alemania, el día 23. Las otras fábricas de la marca en Alemania, así como la de Navarra, Portugal, Rusia y Estados Unidos, quieren reabrir el 27 de abril. Las plantas de Sudáfrica, Argentina, Brasil y México no producirán coches hasta mayo.

Honda: La planta británica de Honda Swindon, Inglaterra, permanece cerrada a la espera de las instrucciones del Gobierno de Boris Johnson y las autoridades sanitarias. No hay fecha fijada.

Hyundai: Hyundai arrancó máquinas en la planta checa de Nosovice el pasado 14 de abril.

Iveco: Iveco ha retrasado el reinicio de su actividad del 4 de mayo, fecha prevista inicialmente, hasta el 11 de mayo para sus plantas de Valladolid, con 1.000 empleados, y Madrid, con 2.300 empleados.

Jaguar-Land Rover (JLR): La compañía británica ha anunciado la reanudación de su producción en las plantas de Soilhull, Inglaterra, y Nitra, Eslovaquia, el próximo 18 de mayo. Magna Steyr, proveedor del fabricante, y la planta de motores de JLR en Wolverhampton también arrancarán máquinas el mismo día.

Kia: Como Hyundai, Kia produce en su planta de Eslovaquia desde el pasado 6 de abril.

Nissan: Nissan ha fijado el día 4 de mayo como la fecha para empezar a producir el Mercedes-Benz Clase X en la planta de la Zona Franca de Barcelona, aunque los sindicatos han anunciado una huelga indefinida a partir de ese día. Mientras, no hay fecha de reanudación en la fábrica británica de Sunderland.

Renault: Renault volverá a la actividad en sus plantas de Valladolid y Palencia el próximo 20 de abril, mientras que las labores productivas de mecánica para la fabricación de motores en Valladolid, así como la de cajas de cambios en Sevilla, lo hicieron el 16 de abril. El día 28 volverá a producir en Flins, Francia, con el resto de plantas francesas sin fecha fijada, aunque se espera que reabran en mayo.

Suzuki: La idea de la firma japonesa es empezar a fabricar coches en la planta de Esztergom, Hungría, el próximo 27 de abril.

Toyota: Toyota ya produce en Valenciennes, Francia, desde el día 21 de abril, mientras que ya fabrica motores en Polonia desde el día 22. Sus fábricas del Reino Unido y Turquía no trabajarán hasta el día 4 de mayo como mínimo.

Volvo: Volvo ya fabrica sus vehículos en las factorías de Torslanda, Suecia, y Gante, Bélgica, desde el 20 de abril, así como motores en Skövde, Suecia, desde el mismo día. La planta de la marca en Estados Unidos permanecerá cerrada hasta el 11 de mayo, mientras que sus cuatro fábricas chinas volvieron al trabajo en marzo.