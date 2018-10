CaixaBank no ve "probable" que el Supremo obligue a los bancos a pagar retroactivamente el impuesto de las hipotecas

CaixaBank duda de que el Supremo obligue a las entidades financieras a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados con efectos retroactivos. El consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, no cree “probable” que la reunión del Tribunal Supremo del próximo 5 de noviembre para revisar el reciente fallo sobre las hipotecas, que establecía que eran las entidades bancarias las que deben pagar el impuesto de estos préstamos, pueda obligarles a abonarlo de manera retroactiva ya que se han limitado a cumplir la norma en vigor. Caixabank, dijo, no ha realizado ningún tipo de provisión en sus cuentas a 30 de septiembre. En la misma línea se pronunció este viernes el consejero delegado del Banco Sabadell, Jaime Guardiola, que aseguró que no tiene sentido aplicar la retroactividad al impuesto de actos jurídicos documentados que hasta ahora paga el cliente cuando firma una hipoteca.

“La sentencia dice que una norma que ha estado en vigor 23 años que hemos venido aplicando, y que había sido confirmada por el Supremo y el Constitucional, no es válida. Si no lo es deja de serlo inmediatamente pero por haber cumplido una norma es difícil d entender que haya una penalización”, ha subrayado Gonzalo Gortázar, consejero delegado de la entidad en la presentación de los resultados del tercer trimestre.

“No ha habido una mala práctica. Nuestra expectativa es que como las actuaciones han sido correctas no hay provisión alguna. No vemos que debamos tener un perjuicio. No debemos sufrir un impacto económico”, ha añadido.

Matthias Buloc, el director ejecutivo, explicó que por tratarse de acontecimientos importantes aunque la sentencia se ha conocido en octubre podrían haber incluido ya provisiones en las cifras de septiembre pues se cerraron este jueves y decidieron, tras analizarlo con los inversores, no hacerlo porque no ven “probable que haya una salida de fondos de la entidad”.

Gortázar ha mostrado su respeto por las decisiones de la Justicia y ha admitido que no tienen “una bola de cristal” para tener una certeza total sobre la decisión. También ha recordado que ese dinero, que hasta ahora pagan los ciudadanos, no lo han ingresado las entidades sino “las administraciones tributarias”.

En este sentido no ha descartado pleitear si la decisión del Supremo diera pie a que esas administraciones les reclamaran el dinero pese a las advertencias del gobierno para no retrasar la situación en caso de que se produzca. “No existe ninguna mala fe ni ganas de dilatar procedimientos judiciales sino defender que quien no ha hecho nada mal no puede ser penalizado por ello”, ha señalado.

NORMALIDAD EN LA CONCESIÓN



Gortázar ha dicho que ha habido “normalidad” en área hipotecaria estos días aunque también ha reconocido que quien “no tiene necesidad de cerrar” la operación “se va a esperar al día 5”.

El consejero ha explicado que la norma “no ha cambiado” por lo que ha dado a entender que de momento son los ciudadanos los que pagan el impuesto “pero en la práctica lo asumirá quien diga el Supremo”.

Eso sí, ha admitido que un cambio en la norma llevará a revisar las próximas concesiones. “Como industria, los bancos tenemos la obligación prudencial y así lo exigen los supervisores, de tener en cuenta todos los costes a la hora de conceder un crédito”, ha apuntado.

“Tendremos que tenerlos en cuenta porque nuestros supervisores nos dirán que no estamos haciendo una política prudente. No es que nos guste o no, es que es nuestra obligación”, ha sentenciado.