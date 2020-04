CaixaBank augura una caída del PIB del 7,2% pero admite que se puede quedar "muy corto"

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha explicado en la presentación de resultados del banco en el primer trimestre del año que manejan un escenario base con una caída del PIB del 7,2% en este 2020 que vendría seguida de un crecimiento del 6,9% en 2021.

"Por lo tanto, el PIB estaría al final de ese 2021 por debajo de lo que estaba al final de 2019 y serían dos años perdidos que contrastan con el crecimiento esperado de entre el 1,5 y el 2%", ha explicado Gortázar, que ha apuntado que se trata de un "escenario realista basada en datos". El desplome del 5,2% en el trimestre avanzado este jueves por el INE "esta dentro del rango de previsiones que tenemos" y "coherente" con el parón que ha habido.



Pero el directivo ha admitido que con esa caída del 7,2% "nos podemos quedar muy cortos, hay escenarios mucho más negativos que también tenemos en cuenta en nuestra planificación". De hecho, ha advertido que asumen que se pueden producir en las predicciones de todos "de desviaciones con rangos elevadísimos".

El consejero de CaixaBank ha avanzado que en ese escenario base la previsión es que "a finales del segundo trimestre en función de la desescalada vamos a empezar a crecer pero va a ser gradualmente porque vamos a tener que convivir con esta enfermedad por la propagación mundial".

"En el tercer trimestre y en el cuarto debe haber crecimiento pero aún así por debajo del nivel del año pasado. La recuperación no va a ser tan súbita porque vamos a tener que convivir con la enfermedad", ha añadido.

Sin crisis de deuda

Gortázar ha destacado que la situación para hacer frente a la crisis es mejor que en la anterior. "Tenemos una mejor situación de apalancamiento de deuda de empresas y particulares que hace 12 años y bastante mejor que la media de la Eurozona. Partimos de una situación mejor, los niveles de endeudamiento no son los de la burbuja", ha señalado el directivo que ha apuntado que será "durísima" pero que hay que tener "confianza" en que se va a superar.

Además, ha dicho que no contemplan una crisis de deuda soberana. "Va a haber volatilidad pero hemos aprendido mucho", ha apuntado Gortázar. "No creo que vayamos a llegar a una crisis de deuda soberana en ningún momento", ha sentenciado el directivo que ha desvelado que creen que la deuda pública puede dispararse del 95 al 112% del PIB "pero no llegará al 120%" que llegó a suponer y que el crecimiento que prevén en 2021 atenuará la situación. "Hay margen", ha destacado antes de remarcar la importancia que debe tener la Unión Europea.

Europa, ya

"Debe hacer un acuerdo de reconstrucción importantísimo", ha señalado antes de asegurar que "España está empujando en la dirección correcta con la ayuda de otros países. Europa debe estar ahí pero Europa ya está, el BCE ha anunciado un programa extraordinario", ha señalado.