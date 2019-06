Bruselas cierra diez años después el procedimiento por déficit de España

Ha sido un camino duro, como en otros apíses, y España tiene que seguir trabajando para que sus cuentas públicas estén en orden pero a partir de este año estará en el brazo preventivo.España saldrá por primera vez en diez años del procedimiento por déficit excesivo y se librará así de la estricta supervisión y vigilancia que impone la Comisión Europea a los países que se desvían de los objetivos pactados con la UE. La oficina europea de estadística (Eurostat) certificó a finales de abril pasado los nuevos datos y este miércoles será el colegio de comisarios quien formalizará la decisión, que deberá ser refrendada después por los ministros de economía y finanzas de la UE (Ecofin), probablemente en su reunión de junio.

La decisión, a la que acompaña en paralelo una nueva batería de recomendaciones económicas, era esperada desde que Eurostat confirmara el 23 de abril que España cerró 2018 con un agujero en las cuentas públicas del 2,5%, tres décimas por encima del objetivo acordado con la UE para el año pasado, pero aún así por debajo del 3% que fija como límite el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Además, según Bruselas, España seguirá rebajando el desfase: al 2,3% en 2019 y 2% en 2020.

Fue el 18 de febrero de 2009, con José Luis Rodríguez Zapatero como máximo responsable en la Moncloa y Joaquín Almunia como comisario de asuntos económicos, cuando el Ejecutivo lanzó el expediente sancionador contra España. Durante esta larga década, el desfase ha llegado a dispararse por encima del 11% en 2009 lo que ha obligado a las autoridades comunitarias a conceder cuatro prórrogas para reducir el agujero presupuestario hasta niveles aceptables. La primera de ellas durante el mandato de Rodríguez Zapatero, de un año y que el gobierno solicitó unos meses después de la activación del procedimiento, y las tres posteriores con el popular Mariano Rajoy en la Moncloa, primero hasta 2014, después hasta 2016 y por último hasta 2018.

El líder del PP y su ministro de economía, Luis de Guindos, han tenido además que hacer frente además a la petición de un rescate bancario de 41.000 millones de euros, de los cuáles quedan más de 23.000 millones por devolver, y una amenaza de multa de 2.000 millones por no hacer los ajustes requeridos y que finalmente tampoco llegó a concretarse. "Ha sido un camino duro, como en otros países, y España tiene que seguir trabajando para que sus cuentas públicas estén en orden, pero a partir de este año estará en el brazo preventivo", ha destacado el vicepresidente económico, Valdis Domvrovskis. "Quiero felicitar a España por los esfuerzos que ha hecho. Sabemos que todavía quedan problemas, sobre todo a nivel de desempleo, pero esto pone punto final a un camino largo", ha añadido el comisario Pierre Moscov.

AJUSTE ESTRUCTURAL DEL 0,65% DEL PIB

Pasar página al procedimiento por déficit excesivo no significa, sin embargo, que se hayan dejado atrás los problemas. España pasará del brazo correctivo al preventivo del pacto del estabilidad lo que significa que la Comisión Europea empezará a mirar con lupa el cumplimiento del déficit estructural. Bruselas ya advirtió, cuando presentó sus últimas previsiones económicas a principios de mayo, del elevado desajuste en este terreno, que seguirá deteriorándose y obligará al Gobierno de Pedro Sánchez a realizar nuevos recortes de gastos o a subir los ingresos.

En la nueva batería de recomendaciones por país adoptada este miércoles, el Ejecutivo comunitario vuelve a advertir al Gobierno de la existencia de un riesgo significativo de desviación fiscal y reclama un ajuste estructural del 0,65% del PIB y que el gasto primario no supere el 0,9 % en 2020. A los técnicos comunitarios, tal y como ya apuntaron en el marco de las previsiones de primavera, no les salen las cuentas con el nuevo presupuesto y dudan especialmente de las cifras de recaudación gracias a las nuevas vías de ingresos propuestas por el Gobierno tasa digital, tasa a las transacciones financieras, etc- que consideran excesivamente optimistas.

REFORMAS E INVERSIONES

La batería de recomendaciones económicas por país, que deben ser avaladas también por el Ecofin, incluye las reformas en las que deberán centrarse los Estados miembros durante los próximo 12 a 18 meses. Un ejercicio en el que por primera vez se incluyen las inversiones y no solo las reformas porque ambas deben ir de la mano, defienden desde el Ejecutivo comunita. rio. Si no se invierte de forma adecuada no se crece y lo que queremos es ptenciar las inversiones de calidad. Los Estados miembros deben centrarse en las inversiones adecuadas, añaden las mismas fuentes.

Según el balance de la Comisión Europea, aunque los Estados miembros solo cumplen el 9 o 10% de las recomendaciones que han realizado desde el año 2010, hay dos terceras partes de las recomendaciones que se están aplicando aunque sea parcialmente. No estamos en la Republica popular de China. Esto no funciona así. Estamos contentos con la mejora. Hay áreas en las que podemos avanzar más rápido y otras que están llevando más tiempo pero es un proceso sin precedentes de diálogo con los Estados miembros, reivindican.