El Brent se suma al desplome de los precios del petróleo

El precio del petróleo de calidad Brent, de referencia para Europa, llegó a caer ayer más de un 28% para cotizar por primera vez en 18 años por debajo del umbral de los 20 dólares por barril, después de que el crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, llegase el lunes a cotizar en negativo y en la sesión de ayer mantuviera su precio por debajo de cero. Los inversores no descartan que se produzca un situación similar en el cierre del futuro de mayo de Brent, el día 30, aunque esperan una mejor evolución en Europa. El barril de Brent llegó a caer ayer hasta un mínimo intradía de 18,19 dólares, con un desplome del 28,8% respecto del cierre de lunes, aunque posteriormente recuperó algo de terreno para cotizar por encima de los 20 dólares. En el caso del WTI, el barril cotizó ayer levemente en positivo, aún así muy por encima de los -37,60 dólares negativos del cierre anterior.

1 ¿Por qué cae el petróleo de EEUU?

La situación preocupante del mercado norteamericano se explica en parte por la proximidad del vencimiento de los contratos de futuros del WTI Texas para entrega en mayo, que expiraron en la noche del lunes. Muchos operadores tomaron la determinación de desprenderse de sus posiciones y algunos estaban incluso dispuestos a perder dinero. Todos los días 21 de cada mes se procede a un cambio de contrato en el WTI y todos los 30 sucede lo mismo en el caso del barril Brent del mar del Norte, con precios para el mes siguiente. En los dos mercados se mantuvo la tendencia negativa, pero el primero se distanció severamente del segundo para mal. El Brent es 64 dólares más caro que el estadounidense y se mantiene en el terreno positivo en el entorno de los 20 dólares el barril, después de la caída de más del 23% de esta jornada.

2 ¿Por qué nadie quiere el Texas?

El motivo del descalabro estriba en las dificultades para almacenar la sobreoferta de petróleo en EEUU, acentuada por la parálisis económica que ha generado la epidemia. Con las carreteras prácticamente vacías y los vuelos comerciales seriamente recortados, el exceso de crudo que ya arrastraba el mercado no ha hecho más que exacerbarse. Las refinerías, los tanques y las plataformas marinas están llenas. Los productores de EEUU han cerrado pozos a marchas forzadas, parado sus planes de prospección y reducido gastos. Necesitan un precio de 50 dólares para ser viables.

3 ¿Es necesario recortar estoc?

No se consume petróleo ni derivados como la gasolina. La demanda en EEUU se ha contraído un 30% por el coronavirus y llega a niveles de 1995, todo ello a pesar de que los norteamericanos disfrutan de los precios del combustible más bajos en los últimos 20 años. Los mercados están esperando recortes de capacidad más allá de los productores encuadrados en la organización de productores. «La OPEP ha hecho su trabajo, ahora los mercados de futuros están aplicando una dolorosa corrección en la producción no OPEP. Si no vemos cierres instantáneos de producción en Canadá y en EEUU, el futuro del WTI de junio puede ver un recorrido similar al del futuro de mayo», explica Michel Salden, gestor de Vontobel AM. Para los analistas, se trata de una crisis transitoria. El parón económico ha determinado la caída de la demanda y, por ende, la necesidad para los países productores de reducir precios y afrontar el dilema de almacenar los barriles.